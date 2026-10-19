Απαγόρευση κυκλοφορίας σε γαλλικές πόλεις μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

Στην επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας προχωρά η Γαλλία από το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να ανακόψει νέο κύμα βίαιων επεισοδίων, εμπρησμών και λεηλασιών. Τα μέτρα έρχονται ως απάντηση στις εκτεταμένες ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, με τις γαλλικές αρχές να επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη. Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον η κατάσταση το απαιτήσει.

Κυβερνητικές αποφάσεις και ενίσχυση των δυνάμεων

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, καθώς οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη ύστερα από τις συγκρούσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου και της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι δίνει στους δημάρχους τη δυνατότητα επιβολής τοπικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Γαλλίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, μαζί με τον πρωθυπουργό Λεκορνί, δήλωσε κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση Τύπου ότι οι δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής θα ενισχυθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόσθεσε επίσης ότι ένας αριθμός μέτρων για τον περιορισμό και την αποτροπή της δράσης όσων επιδίδονται σε λεηλασίες θα τεθεί σε εφαρμογή από το βράδυ της Δευντέρας 19 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Λεκορνί θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με τον υπουργό Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, και τον υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπαπτίστ, για την παρακολούθηση των διαβουλεύσεων στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, ενώ τα συνδικάτα έχουν προσκληθεί στο Μέγαρο Ματινιόν την Τετάρτη το πρωί.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται νυχτερινός περιορισμός στην Πλατεία Δημοκρατίας και στους δρόμους γύρω από το Λε Αλ, δύο σημεία στα οποία σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκέννου. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από τις 22:00 έως τις 06:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 23:00 έως τις 07:00 ώρα Ελλάδας, για τη νύχτα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου προς την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Αυτός ο περιορισμός θα αφορά όλους τους πολίτες και όχι αποκλειστικά τους ανηλίκους.

Στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι έχουν στηθεί αστυνομικοί κλοιοί, ενώ η κυκλοφορία έχει αποκλειστεί για τα αυτοκίνητα στο πάνω μέρος της οδού Turbigo. Μόνο πεζοί και ποδηλάτες επιτρέπεται να διέρχονται, με αρκετά περιπολικά της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο και τους αστυνομικούς να κάνουν περιπολίες. Επιπλέον, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ξεκινά στο Παρίσι μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, οι οποίοι θα αναλύσουν οπτικό υλικό από τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Περιορισμοί σε βόρειες πόλεις

Τα πρώτα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν στη Λιλ, στην Ντουαί, στην Ντενέν και στη Βατινί, σε συνεννόηση με τους δημάρχους των αντίστοιχων περιοχών. Οι περιορισμοί προβλέπονται για τη νύχτα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου και της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, από τις 20:00 έως τις 06:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 21:00 έως τις 07:00 ώρα Ελλάδας. Η νομαρχία του Βορρά διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένα τμήματα των πόλεων και όχι την ολόκληρη έκτασή τους, με τα ακριβή γεωγραφικά όρια να βρίσκονται υπό οριστικοποίηση.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ντενέν, όπου η δήμαρχος, Αν-Λιζ Ντιφούρ-Τονινί, είχε ήδη ανακοινώσει δημοτική απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 06:00, για το διάστημα από τις 18 έως και τις 25 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή αφορά ανηλίκους και ενηλίκους, με εξαιρέσεις για μετακινήσεις λόγω εργασίας και πραγματικά επείγουσες ανάγκες.

Απαγορεύσεις σε Λυών και Νίκαια

Ανάλογη απαγόρευση κυκλοφορίας έχει επιβληθεί και στη Λυών, όπου ο περιορισμός ισχύει στο κέντρο της πόλης από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου. Οι συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας σημειώθηκαν και στη Λυών το βράδυ της Κυριακής.

Στην πόλη της Νίκαιας έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από τις 21:00 έως τις 06:00, για όλους τους ανηλίκους. Αυτή η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου.

Εκτεταμένες ζημιές και συλλήψεις

Οι βίαιες ταραχές και οι διαδηλώσεις κατά του υψηλού κόστους ζωής έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 3.000 εμπορικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές ή λεηλασίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πυρπόληση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ.

Ο αριθμός των συλλήψεων που σχετίζονται με τα επεισόδια ανέρχεται σε περίπου 2.400, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για τις καταστροφές και τις συγκρούσεις. Το κύμα καταστροφών ξέσπασε στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, οδηγώντας τη Γαλλία σε μονοπάτι έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki