Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν και ο σύντροφός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, και ο αρραβωνιαστικός του, Νίκολας Κίναν, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του ίδιου του πολιτικού στο Instagram. Το ζευγάρι αναμένεται να υποδεχθεί το μωρό του την άνοιξη του 2027, με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας και δότριας ωαρίου.

Η ανακοίνωση μέσω Instagram

Ο Ρομπ Γέτεν επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί την ευχάριστη είδηση. «Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας σχετικά emoticons με το κεφάλι ενός μωρού και ένα μπουκάλι με βρεφικό γάλα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ολλανδός πρωθυπουργός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες. «Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», σημείωσε ο Γέτεν.

Η σχέση του ζευγαριού και η αναβολή του γάμου

Ο Ρομπ Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ, Νίκολας Κίναν. Το ζευγάρι είχε αρχικά προγραμματίσει να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο ο γάμος τους αναβλήθηκε.

Η αναβολή του γάμου τους συνέβη λίγο αφότου ο Γέτεν ανέλαβε τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα φέτος. Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του D66 πριν από έναν χρόνο.

Λεπτομέρειες για την παρένθετη μητρότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος D66 στον ιστότοπό του, η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του ζευγαριού. Και οι δύο φίλες έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και δεν είχαν κανένα οικονομικό κίνητρο να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Το κόμμα του Ολλανδού πρωθυπουργού διευκρίνισε ότι η εγκυμοσύνα, η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας», ήταν απολύτως σύμφωνη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς. Η διαδικασία κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στη χώρα, όπου είναι παράνομο να πληρώσει κανείς μια παρένθετη μητέρα.

Γονική άδεια

Το κόμμα D66 έκανε επίσης γνωστό πως ο Ρομπ Γέτεν θα λάβει μερικές ημέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό, προκειμένου να βρίσκεται με την οικογένειά του. Ωστόσο, δεν σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr