Μιλάνο: Αποστολή 500 στρατιωτών για την αντιμετώπιση επεισοδίων

Την αποστολή πεντακοσίων στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξελίξεων, απαιτεί πρώτα την έγκριση του σχετικού διατάγματος από το υπουργικό συμβούλιο.

Κυβερνητικές αποφάσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε ήδη δημόσια την ικανοποίησή του για την απόφαση του υπουργού Άμυνας. Παράλληλα, σε συνεδρίαση με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα ένα νέο νομοθετικό διάταγμα.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, επισκέφθηκε την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου, όπου συνομίλησε με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων. «Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Νέα μέτρα για τη δημόσια τάξη

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Corriere della Sera, στα κύρια σημεία του νέου νομοθετικού διατάγματος θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί. Επιπλέον, προβλέπονται νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, καθώς και η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης την αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι». Αυτά τα μέτρα έρχονται ως απάντηση στα πρόσφατα περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην πόλη.

Καταστήματα κλειστά και ανησυχία για το μέλλον

Το απόγευμα της Δευτέρας, τα περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων στο κέντρο του Μιλάνου παρέμειναν κλειστά. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αποφευχθούν τυχόν νέες καταστροφές και λεηλασίες, μετά από προηγούμενα επεισόδια.

Επιπρόσθετα, ανησυχία προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο, βάσει των οποίων για το ερχόμενο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Κόμο δύο διαδηλώσεις. Οι ανώνυμοι διοργανωτές αυτών των διαδηλώσεων αναφέρουν ότι αυτές θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια, δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω αναταραχές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr