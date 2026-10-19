Έρευνα στον Λευκό Οίκο για σύμβουλο του Τραμπ: Κατηγορίες για ανταλλαγή χρημάτων με επιρροή

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρικ Γκρένελ, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του Λευκού Οίκου, μετά από καταγγελίες που αφορούν φερόμενη πρόταση ανταλλαγής χρημάτων έναντι πολιτικής επιρροής. Η έρευνα, η οποία διατάχθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, εξετάζει ισχυρισμούς ότι ο Γκρένελ παρουσίασε πέρυσι σε έναν Τούρκο δισεκατομμυριούχο μια εντυπωσιακή πρόταση για πρόσβαση στον «POTUS», σε «εκδηλώσεις VIP» και σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο Γκρένελ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «ψέματα» και αρνείται ότι έστειλε το επίμαχο γραπτό μήνυμα που αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο.

Οι καταγγελίες και το επίμαχο μήνυμα

Ο Ρικ Γκρένελ, κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, φέρεται να παρουσίασε πέρυσι στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο Τουρχάν Μιλντόν μια πρόταση για ανταλλαγή χρημάτων έναντι επιρροής. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε πρόσβαση στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε «εκδηλώσεις VIP» και σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Το παραπάνω προκύπτει από γραπτό μήνυμα που εξέτασε το Axios και το οποίο διερευνά ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Στο μήνυμα, που χρονολογείται στις 3 Μαΐου 2025, αναφέρεται: «Μόλις τα χρήματα φτάσουν στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Κέντρο Κένεντι και θα συμμετέχεις στις εκδηλώσεις VIP και θα αποκτήσεις στενή πρόσβαση στην κυβέρνηση, ακόμη και στον Πρόεδρο». Ο Γκρένελ έχει αρνηθεί ότι έστειλε αυτό το μήνυμα και έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες ως «ψέματα».

Η έρευνα του Λευκού Οίκου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο γραπτό μήνυμα αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα που διεξάγεται στον Λευκό Οίκο. Η έρευνα αυτή διατάχθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν ο Γκρένελ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και ιδιοποιήθηκε παράνομα μια πιθανή δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δωρεά φέρεται να προοριζόταν για το Κέντρο Κένεντι, του οποίου ο Ρικ Γκρένελ ήταν τότε επικεφαλής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταραχή στον Λευκό Οίκο, καθώς οι κατηγορίες αφορούν σοβαρές παραβάσεις εμπιστοσύνης και πιθανή παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων.

Ο ρόλος του Τούρκου επιχειρηματία και της συζύγου του

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν, στον οποίο φέρεται να απευθυνόταν η πρόταση του Γκρένελ, είχε επίσης συμβάσεις στη Βενεζουέλα. Ο Γκρένελ είχε διοριστεί από τον Τραμπ ως ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Στο ίδιο γραπτό μήνυμα του 2025 προς τον Μιλντόν, ο Γκρένελ φέρεται να έγραψε: «Πρέπει να σε καθιερώσουμε ως τον εκπρόσωπο των Αμερικανών εκεί στη Βενεζουέλα».

Ο Μιλντόν είναι παντρεμένος με την Αλίνα Χάμπα, η οποία είναι επίσης σύμβουλος του Τραμπ και πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ. Η κυρία Χάμπα εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο στις 9 Οκτωβρίου και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, πείθοντάς τον να κάνει μια δωρεά στο Κέντρο Κένεντι, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Οι δικηγόροι του Μιλντόν απέστειλαν το επίμαχο μήνυμα, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και άλλη αλληλογραφία στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Η οικονομική συναλλαγή των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων

Στο επίκεντρο του φερόμενου σχεδίου βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που αφορά το λογισμικό μιας ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό δήλωσαν στον Λευκό Οίκο οι δικηγόροι της Χάμπα και του Μιλντόν, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία στην εν εξελίξει έρευνα.

Ο Τουρχάν Μιλντόν υποστηρίζει ότι, κατόπιν εντολής του Γκρένελ, μετέφερε 17,6 εκατομμύρια δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην εταιρεία Texas Armament & Technology. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό επρόκειτο να χωριστεί περίπου σε δύο μέρη: το ένα για τη συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Κέντρο Κένεντι, μια δωρεά που φέρεται να μην έφτασε ποτέ στον προορισμό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis