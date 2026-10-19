ΗΠΑ: Έρευνα με εντολή Τραμπ για στενό συνεργάτη του μετά από καταγγελίες

Ο Ρικ Γκρένελ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που διέταξε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι καταγγελίες αφορούν την υπόσχεση πρόσβασης στον Αμερικανό πρόεδρο και σε κυβερνητικά στελέχη προς έναν Τούρκο επιχειρηματία, με αντάλλαγμα μια σημαντική δωρεά στο Kennedy Center. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από τον Λευκό Οίκο, με τον Γκρένελ να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Οι καταγγελίες και η εντολή του Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Ρικ Γκρένελ φέρεται να υποσχέθηκε στον Τούρκο επιχειρηματία Τουρχάν Μιλντόν πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αυτή η υπόσχεση φέρεται να δόθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνδεόταν με μια δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων στο Kennedy Center. Οι ισχυρισμοί αυτοί οδήγησαν τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης, θέτοντας τον στενό του συνεργάτη στο μικροσκόπιο του Λευκού Οίκου.

Ο Γκρένελ, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά ότι έστειλε οποιοδήποτε σχετικό μήνυμα ή ότι καταχράστηκε χρήματα. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα φερόμενο μήνυμα που στάλθηκε τον Μάιο του 2025 προς τον Τουρχάν Μιλντόν, του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Το επίμαχο μήνυμα και οι υποσχέσεις

Το μήνυμα, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2025, φέρεται να περιέχει συγκεκριμένες υποσχέσεις προς τον Τούρκο επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μόλις τα χρήματα φτάσουν στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Center και θα συμμετέχεις σε εκδηλώσεις VIP και θα έρθεις κοντά στην κυβέρνηση, ακόμη και στον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Επιπλέον, στο ίδιο φερόμενο μήνυμα, ο αποστολέας φέρεται να γράφει στον Μιλντόν ότι πρέπει να τον κάνουν το «αμερικανικό πρόσωπο» στη Βενεζουέλα. Οι ερευνητές του Λευκού Οίκου σχεδιάζουν να εξετάσουν τα ψηφιακά στοιχεία του μηνύματος για να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά του.

Ο ρόλος του Γκρένελ και οι δραστηριότητες του Μιλντόν

Ο Ρικ Γκρένελ είχε αναλάβει σημαντικά καθήκοντα με διορισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, είχε τη διοίκηση του Kennedy Center, του πολιτιστικού ιδρύματος στο οποίο φέρεται να προοριζόταν η δωρεά. Παράλληλα, είχε αναλάβει και καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για τη Βενεζουέλα.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν διατηρούσε επαγγελματικές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα, γεγονός που συνδέεται με το περιεχόμενο του φερόμενου μηνύματος περί ανάδειξής του σε «αμερικανικό πρόσωπο» στη χώρα αυτή. Αυτή η σύνδεση των ρόλων του Γκρένελ με τις δραστηριότητες του Μιλντόν αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας.

Η μεταφορά των χρημάτων και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η μεταφορά ενός ποσού ύψους 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων προς την εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Texas Armament & Technology (TXAT), η οποία έχει την έδρα της στο Χιούστον. Ο Τουρχάν Μιλντόν υποστηρίζει ότι, κατόπιν υπόδειξης του Ρικ Γκρένελ, τα χρήματα αυτά προορίζονταν για δύο διαφορετικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μιλντόν, ένα μέρος του ποσού αφορούσε μια συμφωνία σχετική με λογισμικό για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ ένα άλλο μέρος, περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια, προοριζόταν για δωρεά στο Kennedy Center. Ωστόσο, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η δωρεά αυτή δεν έφτασε ποτέ στο πολιτιστικό ίδρυμα.

Οικονομικά στοιχεία και η πηγή των κεφαλαίων

Τα οικονομικά στοιχεία περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς προκύπτουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το ποσό των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων δεν φαίνεται να μεταφέρθηκε από προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Τουρχάν Μιλντόν. Αντιθέτως, τα χρήματα φέρεται να προήλθαν από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό, στην Κινσάσα.

Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στην έρευνα, καθώς εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων και τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς του Τούρκου επιχειρηματία.

Με πληροφορίες από: Newsit