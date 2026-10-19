Φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν: Ισχυρισμοί για κώμα και σενάρια διαδοχής

Ένα όργιο φημών έχει κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, υποστηρίζοντας ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είτε έχει πεθάνει είτε βρίσκεται σε κώμα. Οι ισχυρισμοί αυτοί, που διαδόθηκαν κυρίως μέσω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ηγέτη καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου.

Ισχυρισμοί για εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεία στην Κίνα

Σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες αναρτήσεις, μεταξύ των οποίων και μία από τον λογαριασμό Wanjun Xie στο X, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία. Οι ίδιες φήμες αναφέρουν ότι ο ηγέτης έπεσε σε κώμα και τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο στο Πεκίνο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί υποστηρίζουν ότι η μεταφορά του στην Κίνα για ιατρική περίθαλψη, συγκεκριμένα στο Ιατρικό Κολέγιο της Ένωσης του Πεκίνου, κρίθηκε αναγκαία λόγω των ελλιπών ιατρικών υποδομών στην Πιονγκγιάνγκ. Αναφέρεται πως δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στη χώρα του.

Σενάρια διαδοχής και η φημολογούμενη εμπλοκή της Κίνας

Οι ίδιες διαδικτυακές αναρτήσεις που διαδίδουν τις φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφέρουν επίσης σενάρια διαδοχής. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έστειλε 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο σκοπός αυτής της φημολογούμενης κίνησης φέρεται να ήταν η διασφάλιση μιας ομαλής διαδοχής στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με την κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου Ε, να προβάλλεται ως η επικρατέστερη διάδοχος.

Επίσημη αντίδραση και πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις

Παρά τη διάδοση των φημών, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε ότι δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Αυτή η δήλωση έρχεται να αμφισβητήσει τους διαδικτυακούς ισχυρισμούς.

Επιπλέον, τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έχουν μεταδώσει πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν. Στις 10 Οκτωβρίου 2026, φέρεται να παρακολούθησε μαζί με την οικογένειά του εκδήλωση για την 81η επέτειο από την ίδρυση του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Οκτωβρίου, τα κρατικά μέσα δημοσίευσαν επίσημες φωτογραφίες από επίσκεψή του στο Μουσείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας στην Πιονγκγιάνγκ, όπου τον συνόδευαν η σύζυγός του και η κόρη του.

Ακόμη, στις 19 Οκτωβρίου 2026, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσημες δηλώσεις της αδελφής του, Κιμ Γιο Τζονγκ, σχετικά με τις εντάσεις στα σύνορα. Αυτές οι ανακοινώσεις υποδηλώνουν ότι η συνήθης κρατική επικοινωνία συνεχιζόταν, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην κατάσταση της υγείας του ηγέτη.

Το ιστορικό των φημών και οι εκτιμήσεις αναλυτών

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν. Παρόμοιες φήμες είχαν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, υποστηρίζοντας ότι είχε πεθάνει μετά από πολύμηνη απουσία του από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμη και μετά από μια φημολογούμενη αποτυχημένη εγχείρηση καρδιάς.

Ο αναλυτής για θέματα Βόρειας Κορέας, Μπένεντικτ Ρότζερς, μιλώντας στη Sun, εκτίμησε ότι το καθεστώς θα αναγκαστεί να παρουσιάσει αποδείξεις ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι καλά, εν μέσω των ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών ακόμη και για τον θάνατό του. Ο Ρότζερς επεσήμανε ότι ο ηγέτης δεν δείχνει καλά στην υγεία του και είναι εξαιρετικά υπέρβαρος.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι παχύσαρκος, με βάρος που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 140 κιλά, και μανιώδης καπνιστής. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον κατατάσσουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ο Ρότζερς πρόσθεσε πως, σε περίπτωση θανάτου ενός υπέρτατου ηγέτη, συνήθως ακολουθεί μια ενορχηστρωμένη έκρηξη δημόσιου θρήνου, με τους ανθρώπους στους δρόμους να θρηνούν και τους δημοσιογράφους να ακούγονται συναισθηματικοί, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit