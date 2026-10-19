Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Ρουμανίας: 13χρονος τραυμάτισε καθηγήτρια και συμμαθητή του

Ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε μια εκπαιδευτικό και έναν συμμαθητή του σε σχολείο της Μπιστρίτα στη Ρουμανία, την 19η Οκτωβρίου 2026. Η επίθεση σημειώθηκε αφού ο ανήλικος είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να προβεί σε βίαιες πράξεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Το χρονικό της επίθεσης και η αντίδραση των αρχών

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 8:40 το πρωί της 19ης Οκτωβρίου 2026, ότι ένας μαθητής της εβδόμης τάξης σε σχολείο της Μπιστρίτα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε μια καθηγήτρια και έναν άλλον μαθητή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον δράστη και να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, λόγω της ηλικίας του, δεν θα δικαστεί. Οι εισαγγελείς αναμένεται να ερευνήσουν τον υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο του αγοριού, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις αναρτήσεις του και τις προθέσεις του.

Η κατάσταση των θυμάτων και η αναστολή των μαθημάτων

Τα δύο θύματα της επίθεσης, η εκπαιδευτικός και ο μαθητής, μεταφέρθηκαν από ιατρικές ομάδες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών και λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Και οι δύο νοσηλεύονται και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Η καθηγήτρια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο 12χρονος μαθητής έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Η σχολική διοίκηση αποφάσισε την αναστολή των μαθημάτων για τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, μετά το περιστατικό. Ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας της Ρουμανίας, Mihai Dîmian, καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε την υποστήριξή του στα θύματα, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 13χρονος είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τις προθέσεις του λίγο πριν από την επίθεση. Η δικαστική πηγή επιβεβαίωσε ότι το αγόρι είχε ανεβάσει μηνύματα στο TikTok, προτρέποντας σε βίαιες πράξεις.

Σε μία από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, εικονίζεται ένα αγόρι να φωτογραφίζεται στον καθρέφτη μιας τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας ένα κράνος με κάμερα. Κάτω από μια άλλη φωτογραφία, που δείχνει το χέρι του, ένα μήνυμα στα αγγλικά ανέφερε: «αυτό ήταν παιδιά, προετοιμαζόμουν για αυτό επί 8 μήνες, θα τα πούμε στη Βαλχάλα».

Προηγούμενες επιθέσεις και ο ρόλος του διαδικτύου

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων του 13χρονου παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνες που έκανε ο δράστης μιας άλλης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα. Τα σχολεία στην Ευρώπη έχουν βιώσει μια σειρά επιθέσεων φέτος, με περιστατικά να έχουν καταγραφεί σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Οι αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδουν ευθύνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στην διαδικτυακή υποκουλτούρα που, όπως αναφέρουν, εξυμνεί τους φόνους. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλατφόρμα TikTok σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit