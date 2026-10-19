Οι γαλλικές κινητοποιήσεις: Ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας πέρα από τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς

Το σημερινό κύμα διαμαρτυρίας στη Γαλλία παρουσιάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά που αμφισβητούν τα παραδοσιακά αναλυτικά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης. Η απόπειρα να ερμηνευθεί μέσα από μια ευθύγραμμη, μονοδιάστατη ή αυστηρά κομματική οπτική αποτυγχάνει να συλλάβει την πραγματική του ουσία. Η ισχύς και η δυναμική του έγκεινται ακριβώς στην ετερογένειά του, με πολλαπλότητα στην κοινωνική σύνθεση των συμμετεχόντων και πολυμορφία στο ρεπερτόριο των δράσεων.

Η Γαλλία ως διαχρονικό εργαστήριο διαμαρτυρίας

Η Γαλλία αναγνωρίζεται διαχρονικά ως ένα εργαστήριο της πολιτικής διαμαρτυρίας στην Ευρώπη. Από τις ιστορικές οδομαχίες του Μάη του ’68 και την «εξέγερση των προαστίων», μέχρι το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», ο δρόμος έχει αποτελέσει τον κατεξοχήν χώρο επαναδιαπραγμάτευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν εκδηλωθεί με αφορμή διάφορα ζητήματα, όπως οι πρόσφατες οργισμένες διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό, την κοινωνική ανισότητα και την κλιματική κρίση.

Η μετατόπιση από τον ταξικό πυρήνα

Στο παρελθόν, οι μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία είχαν συχνά έναν σαφή ταξικό ή συνδικαλιστικό πυρήνα. Η εργατική τάξη, καθοδηγούμενη από τα παραδοσιακά συνδικάτα, όπως η CGT, αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της διαμαρτυρίας. Αυτή η δομή καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση των κινημάτων.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες το τοπίο έχει αλλάξει άρδην. Στους δρόμους των γαλλικών πόλεων συναντώνται πλέον κοινωνικές ομάδες και στρώματα που μέχρι πρότινος βάδιζαν σε παράλληλους, μη διασταυρούμενους δρόμους. Αυτή η νέα σύνθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία, καθώς η παραδοσιακή προσέγγιση δεν μπορεί να συλλάβει την πολυπλοκότητα του φαινομένου.

Η αυθόρμητη κινητοποίηση των μαθητών

Ένα σημαντικό κομμάτι των εν εξελίξει κινητοποιήσεων αποτελούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η συμμετοχή τους είναι στην πλειοψηφία της αυθόρμητη και ανοργάνωτη, αν και εκφράζεται και μέσα από τις μαθητικές τους ενώσεις. Η κινητοποίησή τους ξεκίνησε από αιτήματα για καλύτερη παιδεία, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα και οι υποδομές του στη Γαλλία έχουν παρακμάσει επικίνδυνα, σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση.

Η Gen Z, η γενιά των σημερινών μαθητών, έχει επιπλέον ευαισθησίες που την κινητοποιούν. Διαδηλώνει εδώ και καιρό για την κλιματική αλλαγή, απαιτώντας κοινωνική δικαιοσύνη και ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτά τα αιτήματα προσδίδουν μια νέα διάσταση στις μαθητικές διαμαρτυρίες, πέρα από τα στενά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Οι φοιτητές και η «τεχνογνωσία» των διαδηλώσεων

Στο πλάι των μαθητών, έχουν μπει ενεργά στο παιχνίδι και οι φοιτητές. Όπως και οι μαθητές, πολλοί από αυτούς κινητοποιούνται αυθόρμητα και ανοργάνωτα, ενώ άλλοι δρουν μέσα από τις προοδευτικές, αριστερές και αναρχοαυτόνομες φοιτητικές ενώσεις. Στους δρόμους του Παρισιού, η Μασσαλιώτιδα ακούγεται συχνά μαζί με τον ύμνο της Διεθνούς, συμβολίζοντας την ποικιλομορφία των ιδεολογικών ρευμάτων.

Οι φοιτητές φέρνουν μαζί τους μια σημαντική «τεχνογνωσία» διαδηλώσεων, η οποία είναι υποστηρικτική και κρίσιμη για τη συνέχεια του ξεσπάσματος που ξεκίνησε από τα σχολεία. Η εμπειρία τους στην οργάνωση και τη διεξαγωγή διαμαρτυριών ενισχύει τη δυναμική του ευρύτερου κινήματος.

Η συμμετοχή της μισθωτής εργασίας

Στους δρόμους των γαλλικών πόλεων εμφανίζεται πλέον και η μισθωτή εργασία, ενισχύοντας περαιτέρω την ετερογένεια των κινητοποιήσεων. Μια χαρακτηριστική εικόνα είναι αυτή των πυροσβεστών της αριστερής συνομοσπονδίας CGT, οι οποίοι απωθούν με την παρουσία τους στους δρόμους του Παρισιού τις διμοιρίες των διαβόητων γαλλικών ΜΑΤ (CRS).

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, gig-workers και νέοι εργαζόμενοι στην επισφάλεια αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτού του κύματος διαμαρτυρίας. Όλες αυτές οι ομάδες βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να καταρρέει και το μέλλον τους να διαγράφεται δυσοίωνο, γεγονός που τους ωθεί στην ενεργό συμμετοχή και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki