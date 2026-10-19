Χάος στο Μιλάνο: Κατεβάζουν ρολά πολυτελή καταστήματα υπό τον φόβο νέων επεισοδίων

Σε κατάσταση χάους βρίσκεται το Μιλάνο, μετά από σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο διαδηλώσεων για την αύξηση του κόστους ζωής και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε 271 προσαγωγές το τελευταίο 48ωρο, ενώ οι συγκρούσεις περιλάμβαναν λεηλασίες καταστημάτων, βανδαλισμούς και αντιπαραθέσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Υπό τον φόβο νέων καταστροφών, πολλά πολυτελή καταστήματα της πόλης κατέβασαν πρόωρα τα ρολά τους, με την περιοχή να ερημώνει σταδιακά.

Οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια

Το Μιλάνο βρέθηκε αντιμέτωπο με εκτεταμένα επεισόδια, τα οποία εκδηλώθηκαν στο περιθώριο διαδηλώσεων που οργανώθηκαν ως αντίδραση στην αύξηση του κόστους ζωής και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Εκατοντάδες διαδηλωτές, με καλυμμένα πρόσωπα, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και αναταραχής.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων. Μεταξύ των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές ήταν καταστήματα των αλυσίδων αθλητικών ειδών Decathlon και Arc’teryx, καθώς και ένα κατάστημα της Vodafone, υπογραμμίζοντας την έκταση των βανδαλισμών.

Η αντίδραση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Η ιταλική αστυνομία επενέβη δυναμικά για να αντιμετωπίσει τα επεισόδια, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση. Το τελευταίο 48ωρο, οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 271 προσαγωγές ατόμων που ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσουν την τάξη στην πόλη.

Από τους προσαχθέντες, οι 32 συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 23 ήταν ανήλικοι και οι 13 αλλοδαποί. Επιπλέον, 28 άτομα παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές για περαιτέρω ενέργειες, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Κατεβάζουν ρολά τα πολυτελή καταστήματα

Υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων και περαιτέρω καταστροφών, πολλά πολυτελή καταστήματα στο Μιλάνο αναγκάστηκαν να κατεβάσουν πρόωρα τα ρολά τους. Οι επιχειρήσεις φοβούνται ότι νέα επεισόδια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λεηλασίες, καταστροφές εμπορευμάτων και πρόσθετες οικονομικές απώλειες, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την προληπτική κίνηση.

Στη φημισμένη Via Montenapoleone, μία από τις ακριβότερες εμπορικές περιοχές της Ιταλίας, όπου βρίσκονται πολλές μπουτίκ πολυτελών ειδών, καταστήματα όπως των Giorgio Armani, Prada και Miu Miu έκλεισαν νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας. Η εικόνα των κλειστών βιτρινών και η σταδιακή ερήμωση της περιοχής αποτυπώνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κοινωνική ένταση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρέμβαση της κυβέρνησης Μελόνι

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι σχεδιάζει να παρέμβει με νέα, αυστηρά μέτρα, τα οποία αναμένεται να εγκριθούν ενδεχομένως ήδη από την Τρίτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, με υπογραφή των Αλεσάντρα Μιλιάτσιο και Σελένα Φρασόν, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νέο διάταγμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το εν λόγω διάταγμα θα παρέχει στην αστυνομία διευρυμένες εξουσίες, με στόχο την ανάκριση ανήλικων διαδηλωτών και τον περιορισμό των ομαδικών συγκεντρώσεων. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη και να αποτραπούν μελλοντικά επεισόδια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis