Πολιορκημένος ο Μακρόν μετά τα επεισόδια στη Γαλλία: Η κοινωνική έκρηξη και η πολιτική απομόνωση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της προεδρίας του, καθώς οι κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία εντείνουν την πολιτική του αποδυνάμωση. Η χώρα δοκιμάζεται από αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και ένα παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο που ακολούθησε τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, φέρνοντας τον πρόεδρο σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, οι πιέσεις στην οικονομία και η αδυναμία εξασφάλισης σταθερής κοινοβουλευτικής στήριξης συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον Γάλλο ηγέτη. Με μόλις έξι μήνες να απομένουν στη θητεία του, ο Μακρόν βρίσκεται ουσιαστικά σε θέση «λαμ-ντακ» ως αρχηγός κράτους, προεδρεύοντας μιας χώρας βυθισμένης σε πολιτική παράλυση.

Η κρίσιμη συγκυρία για τον πρόεδρο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου μία δεκαετία, υποσχέθηκε να ανατρέψει τις ισορροπίες του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, να προωθήσει βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ωστόσο, σήμερα, καθώς πλησιάζει το τέλος της προεδρικής του θητείας, τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών περιορίζονται σημαντικά.

Η ανάλυση του Reuters επισημαίνει ότι ο Μακρόν αγωνίζεται να συγκρατήσει την κοινωνική οργή, διαθέτοντας ελάχιστα οικονομικά μέσα, πενιχρό πολιτικό κεφάλαιο και έναν ολοένα και πιο εύθραυστο έλεγχο της δημόσιας τάξης. Αυτή η κατάσταση έχει βυθίσει τους τελευταίους μήνες της θητείας του σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή, αποκαλύπτοντας τα όρια της κρατικής εξουσίας.

Η κοινωνική έκρηξη και οι αδυναμίες του κράτους

Τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη Γαλλία το Σάββατο, με λεηλασίες καταστημάτων, πυρπολήσεις κτιρίων και βανδαλισμούς δημόσιων υποδομών, ανέδειξαν τις βαθύτερες αδυναμίες του γαλλικού κράτους. Αυτή η χειρότερη κρίση κοινωνικών αναταραχών των τελευταίων ετών θέτει στον Μακρόν ίσως την πιο εκρηκτική πρόκληση της τελικής φάσης της προεδρίας του.

Η γαλλική κοινωνία εξακολουθεί να έχει υψηλές προσδοκίες από τις δημόσιες υπηρεσίες, την ώρα που οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δυσχεραίνουν την ανταπόκριση της κυβέρνησης. Η χώρα απαιτεί περισσότερα από ένα κράτος που δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει πολλά, δημιουργώντας ένα κενό μεταξύ προσδοκιών και δυνατοτήτων.

Οι οικονομικές πιέσεις και το πολιτικό αδιέξοδο

Η Γαλλία αντιμετωπίζει οξείες οικονομικές πιέσεις, με τα κρατικά ταμεία να είναι άδεια και το δημόσιο χρέος να είναι υψηλό. Αυτή η οικονομική στενότητα, σε συνδυασμό με την πολιτική παράλυση, περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες της κυβέρνησης να κατευνάσει την κοινωνική οργή.

Το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο που ακολούθησε τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, οι οποίες οδήγησαν σε έναν κατακερματισμό της Εθνοσυνέλευσης, έχει αποδυναμώσει την εξουσία του προέδρου. Ακόμη και πρώην σύμμαχοι εκφράζουν πλέον ανοιχτά την καυστική τους κριτική, αποδίδοντας το σημερινό αδιέξοδο της χώρας στην απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές το 2024. Ο Λοΐκ Κερβράν, πρώην βουλευτής του στρατοπέδου του Μακρόν, δήλωσε ότι «το τέλος αυτής της θητείας είναι μια αργή αγωνία» και χαρακτήρισε την απόφαση διάλυσης του κοινοβουλίου ως «πιθανώς τη χειρότερη απόφαση στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας».

Διαφορές με την εποχή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Η σημερινή κατάσταση διαφέρει αισθητά από την περίοδο των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019. Τότε, ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να περιορίσει την κοινωνική οργή με οικονομικές παραχωρήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας ένα «μαξιλάρι» στην κοινωνία.

Σήμερα, όμως, τα τεταμένα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας και το διχασμένο κοινοβούλιο του αφήνουν ελάχιστα μέσα για να ασκήσει ανάλογη επιρροή ή να ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική. Η αδυναμία της κυβέρνησης να προσφέρει οικονομικές διεξόδους καθιστά την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσαρέσκειας πολύ πιο περίπλοκη.

Οι πολιτικές επιπτώσεις και η άνοδος της Λεπέν

Η αναταραχή που επικρατεί ενδέχεται να ωφελήσει την ηγέτιδα της ακροδεξιάς «Εθνικής Συμμαχίας», Μαρίν Λεπέν. Η Λεπέν ήδη προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027 και αναμένεται να επωφεληθεί τόσο από την κοινωνική οργή όσο και από την πολιτική αποδυνάμωση του Μακρόν.

Η κριτική προς τον πρόεδρο εντείνεται ακόμη και από πρόσωπα που είχαν στηρίξει την πολιτική του πορεία, υπογραμμίζοντας την πολιτική του απομόνωση. Η συγκυρία αυτή, όπου η κοινωνική οργή συναντά την οικονομική στενότητα και την πολιτική παράλυση, ανοίγει τον δρόμο για νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis