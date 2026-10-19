«Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ»: Φοιτητικό μπλόκο στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στο Τελ Αβίβ

Με διαμαρτυρίες και καθιστική κινητοποίηση διακόπηκε η εμφάνιση του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ», ανατρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής εκδήλωσης και φέρνοντας τον υπουργό αντιμέτωπο με την ανοιχτή αποδοκιμασία μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο.

Φοιτητικό μπλόκο και συγκρούσεις

Ακτιβιστές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία, διακόπτοντας την εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την ασφάλεια που βρισκόταν στον χώρο, καθώς προσπαθούσαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις θέσεις του υπουργού. Τελικά, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ συνοδευόμενος, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Η παρέμβαση των διαδηλωτών, με το σύνθημα «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ», στόχευε στην ανάδειξη των ανησυχιών τους σχετικά με τις πολιτικές απόψεις του υπουργού. Η κινητοποίηση αυτή έλαβε χώρα σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση της διαμαρτυρίας.

Οι δηλώσεις του υπουργού και οι κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα αποκλεισμού. Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, έθεσε το ερώτημα «Τι απέγινε η δημοκρατία;», υπονοώντας ότι του αρνούνταν το δικαίωμα να εκφραστεί. Ο υπουργός κατηγόρησε τους διαμαρτυρόμενους ότι δέχονταν να ακούσουν εκπροσώπους αραβικών κομμάτων, καθώς και τον επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίτερα, αλλά προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον ίδιο να μιλήσει.

Παρά τις επικλήσεις του στη δημοκρατία, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επανέλαβε τη θέση του ότι επιθυμεί την κατάκτηση ολόκληρης της Γάζας. Η θέση αυτή αιτιολογήθηκε από τον ίδιο με την ανάγκη να μη διατηρήσει εκεί παρουσία η Χαμάς. Η επίκληση της δημοκρατίας από τον υπουργό αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερα προκλητικό χαρακτήρα, δεδομένου του περιεχομένου των δηλώσεών του.

Αντιδιαδηλωτές και ρατσιστικά συνθήματα

Ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν κατά του φασισμού, μια μικρότερη ομάδα αντιδιαδηλωτών ακουγόταν να φωνάζει «Θάνατος στους Άραβες». Αυτό το περιστατικό, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, προσέδωσε στη σύγκρουση ένα περιεχόμενο πολύ βαρύτερο από μια συνηθισμένη προεκλογική αντιπαράθεση. Η παρουσία ρατσιστικών συνθημάτων μέσα στην ίδια αίθουσα υπογραμμίζει την ένταση και την πόλωση που επικρατούσε.

Η απαίτηση ενός πολιτικού να ακούγεται δεν τον απαλλάσσει από την κριτική για όσα υποστηρίζει, ιδιαίτερα όταν το πολιτικό του μήνυμα περιλαμβάνει την κατάκτηση παλαιστινιακών εδαφών. Η προσπάθεια του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να περιορίσει τη συζήτηση στο αν του επιτρέπεται να ολοκληρώσει μια ομιλία αφήνει έξω το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα, δηλαδή τις συνέπειες των θέσεών του για τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ίδια τη ζωή των Παλαιστινίων.

Διεθνείς κυρώσεις και καταγγελίες

Η κριτική στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχει συγκεκριμένο υπόβαθρο, το οποίο εκτείνεται πέρα από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Στις 10 Ιουνίου 2025, η Βρετανία, μαζί με την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, ανακοίνωσαν κυρώσεις και άλλα μέτρα εναντίον του ίδιου και του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι πέντε κυβερνήσεις απέδιδαν στους δύο υπουργούς την υποκίνηση εξτρεμιστικής βίας και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για επίσημη διεθνή καταγγελία, η οποία αποτυπώνει το βάρος των ευθυνών που τους καταλογίζονται για τη στοχοποίηση παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Συμβολική σημασία της κινητοποίησης

Η κινητοποίηση που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, απέναντι σε έναν εν ενεργεία υπουργό της κυβέρνησης. Η διαμαρτυρία αυτή αναδεικνύει την εσωτερική αντίδραση σε πολιτικές θέσεις που έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και κυρώσεις.

Η σύγκρουση στον πανεπιστημιακό χώρο δεν ήταν απλώς μια προεκλογική αντιπαράθεση, αλλά μια εκδήλωση βαθύτερων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η διαμαρτυρία των φοιτητών και η παρουσία των αντιδιαδηλωτών με ρατσιστικά συνθήματα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ισραηλινή κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki