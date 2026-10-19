Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου στην Υεμένη

Σήμερα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα με πυραύλους που αποδίδονται στους Χούθι, τα οποία έπληξαν στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων στην κεντρική Υεμένη. Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 100, με αρκετούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κατακλυστεί από την εισροή των θυμάτων.

Θανατηφόρα πλήγματα στην κεντρική Υεμένη

Μία σειρά από πυραυλικά πλήγματα έπληξε σήμερα ένα στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης, στην κεντρική περιοχή της χώρας. Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες αποδίδονται ευρέως στους Χούθι, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν από κυβερνητικό αξιωματούχο στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το μέγεθος της καταστροφής και ο αριθμός των θυμάτων υπογραμμίζουν τη σφοδρότητα των πληγμάτων.

Η κατάσταση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης και περίθαλψης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επίθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στην κεντρική Υεμένη, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Εκατόν πλέον τραυματίες και κρίσιμες καταστάσεις

Πέρα από τους τουλάχιστον 50 νεκρούς, τα πλήγματα προκάλεσαν και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων. Ορισμένοι εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση στα νοσοκομεία ιδιαίτερα πιεστική. Η ανάγκη για άμεση ιατρική φροντίδα είναι επιτακτική, καθώς η ζωή πολλών ανθρώπων κρέμεται από μία κλωστή.

Ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, επιβεβαίωσε τον αυξημένο απολογισμό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 50, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Οι πληροφορίες αυτές μεταδόθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε από την επίθεση.

Υπερπλήρη νοσοκομεία στην επαρχία Σάμπουα

Η εισροή ενός τόσο μεγάλου αριθμού τραυματιών έχει κατακλύσει τα νοσοκομεία της επαρχίας Σάμπουα. Ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι περιέγραψε την κατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων, τονίζοντας ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχουν προκύψει. Οι ιατρικές ομάδες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιθάλψουν τους τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα.

Η εικόνα των υπερπλήρων νοσοκομείων αποτελεί μια τραγική συνέπεια των πληγμάτων. Η ανάγκη για ιατρικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οι δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνήτη υπογραμμίζουν την ένταση της κατάστασης και την άμεση ανάγκη για βοήθεια.

Οι Χούθι πίσω από την επίθεση

Τα πλήγματα με τους πυραύλους αποδίδονται στους Χούθι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από κυβερνητικό αξιωματούχο. Η επίθεση στόχευσε ένα στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης, γεγονός που υποδηλώνει μια στοχευμένη ενέργεια. Οι Χούθι φέρονται να είναι υπεύθυνοι για την εκτόξευση των πυραύλων που προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Η επαρχία Σάμπουα, στην κεντρική Υεμένη, ήταν το σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Η ταυτότητα των δραστών και ο στόχος της επίθεσης αποτελούν κεντρικά σημεία της είδησης, καθώς καθορίζουν το πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή. Οι δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνήτη Φαχάντ αλ-Χαλίφι ενισχύουν την πληροφορία περί εμπλοκής των Χούθι στα φονικά πλήγματα.

Με πληροφορίες από: News.gr