Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Austrian Airlines στη Σόφια λόγω απειλής για βόμβα

Το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, πτήση της Austrian Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ με προορισμό τη Βιέννη, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η εκτροπή του αεροσκάφους έγινε έπειτα από αναφορά για πιθανή απειλή βόμβας. Οι αρχές στη Σόφια εξετάζουν το αεροσκάφος για να διαπιστώσουν την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η φύση της απειλής.

Η πορεία της πτήσης και η ειδοποίηση

Η πτήση της Austrian Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, με τελικό προορισμό την αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη. Ωστόσο, η πορεία της άλλαξε απρόοπτα, καθώς προέκυψαν πληροφορίες για πιθανή απειλή ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN, η ανησυχία για την ασφάλεια προκλήθηκε από την αναφορά ύπαρξης ενός ύποπτου αντικειμένου στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Οι αυστριακές αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση μέσω τηλεφωνικής κλήσης που δέχθηκαν από τη Βιέννη. Η κλήση αφορούσε την πιθανή παρουσία ύποπτου αντικειμένου εντός του αεροσκάφους. Αμέσως μετά την ειδοποίηση, δόθηκε εντολή στην πτήση να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Σόφιας, πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Το αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της εκτροπής του, φέρεται να εξέπεμψε σήμα κινδύνου, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Έλεγχοι στη Σόφια και απουσία επιβεβαίωσης

Μετά την αναγκαστική προσγείωση, το αεροσκάφος βρίσκεται στη Σόφια, όπου οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εκτεταμένους ελέγχους. Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πράγματι κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες. Μέχρι στιγμής, οι μεταδιδόμενες πληροφορίες δεν έχουν διευκρινίσει αν οι έλεγχοι οδήγησαν στον εντοπισμό κάποιου ύποπτου αντικειμένου ή αν η απειλή για βόμβα έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Συγκεκριμένα, δεν έχουν γίνει γνωστοί ο αριθμός των επιβατών που επέβαιναν στην πτήση, ο αριθμός της πτήσης, ούτε και το ακριβές περιεχόμενο του τηλεφωνήματος που προκάλεσε τον συναγερμό και οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Η θέση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας

Σχετικά με το περιστατικό, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ προέβη σε διευκρινίσεις. Ειδικότερα, σημείωσε ότι το συμβάν δεν σημειώθηκε εντός ή κοντά στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και της εμπλοκής των διαφόρων αρχών.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του περιστατικού, οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις δεν ενεπλάκησαν στη διαχείρισή του. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά τους, καθώς το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός της δικαιοδοσίας του ισραηλινού εναέριου χώρου.

Προηγούμενα περιστατικά και επιβάτες της πτήσης

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων αναφορών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν καταγραφεί δύο ανώνυμες αναφορές για βόμβες σε πτήσεις της Delta Airlines, οι οποίες εκτελούσαν δρομολόγια από τη Νέα Υόρκη προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, και οι δύο αυτές απειλές αποδείχθηκαν ψευδείς μετά από τους απαραίτητους ελέγχους.

Επιπλέον, επιβάτες της πτήσης της Austrian Airlines, μιλώντας στο Ynet, δήλωσαν ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν αποτέλεσμα ανώνυμης αναφοράς για εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροπλάνος φέρεται να μετέφερε μια αντιπροσωπεία νέων, οι οποίοι επρόκειτο να μεταβούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να μιλήσουν.

Αξίζει να υπενθυμιστεί και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, όταν ένας συγκυβερνήτης σε πτήση της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Η ενέργειά του εμποδίστηκε επιτυχώς από τον κυβερνήτη του σκάφους και αρκετούς Ισραηλινούς επιβάτες που επενέβησαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Ieidiseis