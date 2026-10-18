Διάγγελμα Μακρόν: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία» – Κλήση για κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την αντιπολίτευση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του προς το έθνος, τόνισε με έμφαση ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία». Η δήλωση αυτή ήρθε στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που συνεχίζονται σήμερα σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας ανησυχία και έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, η αντιπολίτευση, δια του ηγέτη των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, ζήτησε την άμεση κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε αυτό το διάγγελμα μετά από μια έκτακτη σύσκεψη για την ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε. Στην ομιλία του, ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε κριτική σε όσους επιτέθηκαν στις δυνάμεις της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε κατηγορίες για υπέρμετρη βία, τις οποίες είχε διατυπώσει μεταξύ άλλων και ο Μελανσόν.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι έχει ζητήσει να διενεργηθεί έλεγχος. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει «πλήρης διαφάνεια» σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε από τις αρχές για τη διατήρηση της τάξης και την αντιμετώπιση των επεισοδίων που σημειώθηκαν.

Συγκρούσεις και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αναταραχών, η μονάδα CRS 8 αναπτύχθηκε στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα βίαια επεισόδια. Πρόκειται για μια ειδική μονάδα που εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της αστικής βίας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, σημειώθηκαν συγκρούσεις εκατοντάδων ατόμων με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από το άγαλμα της Δημοκρατίας, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα. Ένα από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πλακάτ, όπως και το Σάββατο, ήταν το εξής: «Σπέρνεις δυστυχία, θερίζεις οργή». Το σύνθημα αυτό αντικατοπτρίζει το κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί.

Το αίτημα της αντιπολίτευσης για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Λίγα λεπτά πριν από την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος είναι ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, δημοσίευσε μια δήλωση. Μέσω αυτής της δήλωσης, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Ο Ρεταϊγιό τόνισε την ανάγκη για άμεσα και δραστικά μέτρα.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών ισχυρίστηκε ότι «αντιμέτωποι με εκτεταμένη βία, που συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα και απειλεί να συνεχιστεί νύχτα με τη νύχτα, τα συνηθισμένα μέτρα δεν επαρκούν πλέον». Για τον λόγο αυτό, απεύθυνε κάλεσμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να συγκαλέσουν το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, με σκοπό την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Προηγούμενο και επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Στην έκκλησή του, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό αναφέρθηκε στο προηγούμενο του 2005, όταν είχε επίσης κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία. Ο υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ρεταϊγιό, η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα επέτρεπε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Επιπλέον, θα καθιστούσε δυνατή την απαγόρευση συγκεντρώσεων, καθώς και τον κατ’ οίκον περιορισμό των «επικεφαλής» που χαρακτηρίζονται ως απειλή για τη δημόσια τάξη. Αυτά τα μέτρα κρίνονται αναγκαία από την αντιπολίτευση για την αποκατάσταση της ηρεμίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki