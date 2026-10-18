Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επανέλαβαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, προειδοποιεί για «ιστορικό λάθος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Ρωσία. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη επίσημη στήριξη της Ουάσινγκτον στον Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποτελούσε «ιστορικό λάθος». Παρά τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην Ουκρανία και τους υποστηρικτές της, ο Ζελένσκι τόνισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο σύμμαχο.

Η ανησυχία για τις αποφάσεις Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο NBC News την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επανεξετάσει τις επιλογές του. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να τον εμπιστευτούμε. Ελπίζω ότι θα αλλάξει τις αποφάσεις του, γιατί πιστεύω ότι είναι όλες λανθασμένες και δεν θα βοηθήσουν ούτε εμάς ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται μετά την απόφαση του Τραμπ, την Παρασκευή, να αναστείλει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το πακέτο αυτό είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο με διακομματική υποστήριξη και είχε υπογραφεί από τον ίδιο τον Τραμπ τον προηγούμενο μήνα.

Η αναστολή των κυρώσεων και το εθνικό συμφέρον

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφασή του για την αναστολή των κυρώσεων επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω εκτελεστικού διατάγματος. Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου κυρώσεων ήταν να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας.

Αυτό θα επιτυγχανόταν μέσω της επιβολής κυρώσεων σε διεθνείς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αναστολή των μέτρων αποφασίστηκε λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για τη διοχέτευση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι επιπτώσεις

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ έλαβε χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν σημαντική άνοδο παγκοσμίως. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία, είχε εκφράσει την προσδοκία ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικών καυσίμων θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα αυτής της επιλογής. Υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις ΗΠΑ συνδέεται κυρίως με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και όχι με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση του Ρώσου προέδρου και θα τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Πούτιν να μας καταλάβει».

Επανέναρξη ανταλλαγής πληροφοριών και συνομιλίες για ειρήνη

Παράλληλα με τις ανησυχίες του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών στην Ουκρανία. Αυτή η παροχή πληροφοριών βοηθά σημαντικά στην άμυνα της χώρας έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC, ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί για ένα σύντομο διάστημα, αλλά στη συνέχεια «ξεμπλοκαρίστηκε». Η Ουκρανία βασίζεται σε αυτές τις αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία εκτοξεύει κατά κύματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι μίλησε στο Bloomberg News και αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένα τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σκοπός των συνομιλιών είναι η διοργάνωση μίας νέας συνάντησης με στόχο την επίτευξη ειρήνης, η οποία ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της εβδομάδας. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι θα αξιοποιήσει μία βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές για να συζητήσουν την πιθανή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki