Οι ΗΠΑ αποκαθιστούν την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία – Προγραμματίζεται επικοινωνία Ζελένσκι με εκπροσώπους Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πρόσφατα την προγραμματισμένη επικοινωνία με εκπροσώπους του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σκοπός αυτής της επαφής είναι η οργάνωση μιας νέας συνάντησης, η οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Παράλληλα, σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκαταστήσει την παροχή κρίσιμων πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες τους προς την Ουκρανία, οι οποίες είχαν προηγουμένως διακοπεί προσωρινά.

Προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το Bloomberg News, επικαλούμενο συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί επικοινωνία με εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ. Η πληροφορία αυτή υπογραμμίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση των διπλωματικών σχέσεων και την εξεύρεση λύσεων σε κρίσιμα ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η προγραμματισμένη επικοινωνία θα λάβει τη μορφή τηλεδιάσκεψης και θα διεξαχθεί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ο βασικός στόχος αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι να εξεταστούν οι πιθανές ημερομηνίες και η τοποθεσία διεξαγωγής μιας νέας συνάντησης, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, όπως ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε.

Αποκατάσταση παροχής κρίσιμων πληροφοριών

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκαταστήσει την παροχή σημαντικών πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες τους προς την Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα καθοριστική για την άμυνα της χώρας.

Οι πληροφορίες αυτές διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών είχε προηγουμένως διακοπεί προσωρινά, γεγονός που είχε δημιουργήσει δυσκολίες στην ουκρανική άμυνα. Η επαναφορά τους αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο ρόλος των αμερικανικών πληροφοριών στην άμυνα

Η Ουκρανία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αμερικανικές πληροφορίες, καθώς αυτές είναι απαραίτητες για τον έγκαιρο εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας. Αυτοί οι πύραυλοι εξαπολύονται επανειλημμένα από τη Ρωσία εναντίον ουκρανικών πόλεων, προκαλώντας καταστροφές και απειλώντας ανθρώπινες ζωές. Ο έγκαιρος εντοπισμός τους επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας.

Όπως διευκρίνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ανταλλαγή πληροφοριών είχε ανασταθεί για ένα συγκεκριμένο διάστημα, προκαλώντας προβλήματα στην άμυνα της χώρας. Ωστόσο, στη συνέχεια αποκαταστάθηκε πλήρως. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας με ικανοποίηση ότι «τώρα λειτουργεί» κανονικά, υπογραμμίζοντας την αξία αυτής της συνεργασίας.

Δηλώσεις Τραμπ και προηγούμενες αναφορές

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον συνέχιζε να παρέχει πληροφορίες στις ουκρανικές αρχές. Η δήλωση αυτή είχε γίνει παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι είχαν επισημάνει ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποίηση, γεγονός που είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τη συνέχεια της παροχής πληροφοριών.

Η επαναφορά της πλήρους ροής πληροφοριών, όπως ανακοινώθηκε από τον Ζελένσκι, φαίνεται να επιλύει τα προηγούμενα ζητήματα που είχαν αναφερθεί από την ουκρανική πλευρά. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ενδεχόμενη αλλαγή στην προσέγγιση των ΗΠΑ, τουλάχιστον όσον αφορά την ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων που αφορούν την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki