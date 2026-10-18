Η Ιαπωνία στέλνει αποστολή στον Φόβο για δείγματα από τον δορυφόρο του Άρη

Η Ιαπωνία ετοιμάζεται για ένα σημαντικό διαστημικό εγχείρημα, καθώς σχεδιάζει να στείλει μια αποστολή στον Φόβο, έναν από τους δύο φυσικούς δορυφόρους του Άρη. Στόχος είναι η συλλογή και μεταφορά δειγμάτων εδάφους στη Γη, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της εξερεύνησης του Κόκκινου Πλανήτη και των δορυφόρων του. Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε χρόνια και οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την προέλευση και τον σχηματισμό των ουράνιων σωμάτων.

Η ιστορική αποστολή MMX

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) έχει προγραμματίσει την εκτόξευση του διαστημικού σκάφους την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Για την αποστολή, που φέρει την ονομασία Martian Moons eXploration (MMX), θα χρησιμοποιηθεί ο νέος ιαπωνικός πύραυλος H3. Η Ιαπωνία ηγείται αυτής της διεθνούς προσπάθειας, στην οποία συμμετέχουν και άλλες διαστημικές υπηρεσίες, όπως η NASA, συνεισφέροντας με επιστημονικό εξοπλισμό και υποστήριξη στις επικοινωνίες.

Οι στόχοι της εξερεύνησης

Η ανάλυση των δειγμάτων που θα συλλεχθούν από τον Φόβο αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα στους επιστήμονες. Σύμφωνα με τον Γιασουχίρο Καβακάτσου, υπεύθυνο του προγράμματος MMX, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για τον τρόπο σχηματισμού του Φόβου και του Δείμου, καθώς και να φωτίσουν την ιστορία του ηλιακού συστήματος. Επιπλέον, η έρευνα θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για την πιθανή προέλευση της ζωής.

Παράλληλα, η αποστολή θα συμβάλει στη διερεύνηση του ενδεχομένου να χρησιμοποιηθούν οι δορυφόροι του Άρη ως βάσεις για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον πλανήτη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα σχεδιάζουν να στείλουν αστροναύτες στον Κόκκινο Πλανήτη.

Τα ανεξερεύνητα μυστήρια του Φόβου και του Δείμου

Ο Φόβος και ο Δείμος, οι δύο φυσικοί δορυφόροι του Άρη, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα σώματα, παρά τις δεκάδες αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στον Άρη από τη δεκαετία του 1960. Ο κ. Καβακάτσου τόνισε ότι «παρά τη δυνητική σημασία τους, οι δορυφόροι του Άρη δεν έχουν εξερευνηθεί ποτέ πλήρως. Θεωρούνται οι σημαντικότεροι ανεξερεύνητοι ορεινοί όγκοι του ηλιακού συστήματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές ρωσικές προσπάθειες προσεδάφισης στον Φόβο έχουν αποτύχει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης μιας αποστολής που εκτοξεύθηκε το 2011. Οι δύο δορυφόροι πήραν τα ονόματά τους από τις προσωποποιήσεις του φόβου και του τρόμου στην ελληνική μυθολογία, οι οποίοι, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν γιοι του θεού του πολέμου, Άρη.

Οι επιστημονικές θεωρίες για τον σχηματισμό τους

Το βασικό επιστημονικό ερώτημα που απασχολεί τους ερευνητές αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν οι δύο δορυφόροι και τη σύσταση των υλικών τους. Με το ακανόνιστο σχήμα τους και τους πολυάριθμους κρατήρες στην επιφάνειά τους, ο Φόβος και ο Δείμος έχουν τροφοδοτήσει διάφορες επιστημονικές θεωρίες.

Μία από αυτές τις θεωρίες υποστηρίζει ότι ο Φόβος και ο Δείμος αποτελούν υπολείμματα συντριμμιών που δημιουργήθηκαν από την πρόσκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος στον Άρη. Μια άλλη επικρατούσα θεωρία αναφέρει ότι οι δύο δορυφόροι είναι στην πραγματικότητα αστεροειδείς που προέρχονται από άλλες περιοχές του ηλιακού συστήματος και παγιδεύτηκαν στη βαρύτητα του Άρη. Οι αξιωματούχοι της JAXA εκτιμούν ότι η εξέταση των δειγμάτων που θα φέρει η αποστολή MMX θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση του ποια από αυτές τις πιθανές εξηγήσεις είναι η πιο ακριβής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr