Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους μετανάστες για τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλονίζουν τη Γαλλία, καλώντας τη γαλλική ηγεσία να κλείσει τα σύνορα. Η παρέμβαση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έγινε την Κυριακή (18/10), στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων του Σαββάτου (17/10). Τα επεισόδια συνοδεύτηκαν από μαζικές συλλήψεις, εμπρησμούς και συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Η Γαλλία φλέγεται!», παρουσιάζοντας τη μεταναστευτική πολιτική ως βασική αιτία της κρίσης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η είσοδος μεταναστών από εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία, την οποία περιέγραψε ως μια χώρα που έχει υποστεί βαθιά αλλαγή εξαιτίας της μετανάστευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι που «κουβαλούν μίσος στην καρδιά τους». Απέδωσε στην είσοδο ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα την επιδείνωση της κατάστασης στη Γαλλία, ισχυριζόμενος ότι η μετανάστευση έχει καταστρέψει μια χώρα που κάποτε υπήρξε σπουδαία. «Κλείστε τα σύνορά σας και ανακτήστε τον έλεγχο, προτού να είναι πολύ αργά!», τόνισε.

Η κατάσταση στη Γαλλία και η αντίδραση

Η παρέμβαση του Τραμπ γίνεται ενώ η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των μαζικών κινητοποιήσεων για την ακρίβεια, την εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι γαλλικές Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν τεκμηριώσει ότι η μετανάστευση αποτελεί την αιτία των επεισοδίων, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο Τραμπ συνδέει ευθέως τις ταραχές με τη μεταναστευτική πολιτική, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας. Ωστόσο, η ερμηνεία του διαφέρει από τα αίτια των κινητοποιήσεων που καταγράφονται στη Γαλλία, καθώς οι διαδηλώσεις συνδέονται πρωτίστως με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα.

Απολογισμός των επεισοδίων

Η παρέμβαση του Τραμπ πραγματοποιείται μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις του Σαββάτου (17/10), οι οποίες εξελίχθηκαν σε σοβαρή κρίση δημόσιας τάξης. Καταγράφηκαν συγκρούσεις, λεηλασίες και εμπρησμοί σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.800, ενώ περισσότεροι από 500 αστυνομικοί και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τραυματίστηκαν. Στο Παρίσι καταγράφηκαν περισσότερες από 850 συλλήψεις. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Παρίσι, στη Μασσαλία, στη Λυών και στο Μπορντό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr