Τραμπ: «Η Γαλλία φλέγεται – Κλείστε τα σύνορά σας πριν να είναι πολύ αργά»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο παρενέβη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πολιτική συζήτηση για τα επεισόδια που συγκλονίζουν τη Γαλλία. Ο Αμερικανός πολιτικός κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να κλείσει τα σύνορα και να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης, συνδέοντας ευθέως την ένταση στη χώρα με τη μετανάστευση. Η τοποθέτησή του έγινε την Κυριακή (18/10), μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, στον απόηχο βίαιων επεισοδίων που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο Σάββατο (17/10).

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και η σύνδεση με τη μετανάστευση

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε κρίση, χρησιμοποιώντας τη φράση «Η Γαλλία φλέγεται!». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε τη μεταναστευτική πολιτική ως βασική αιτία της κοινωνικής αναταραχής που συγκλονίζει τη χώρα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα».

Με αυτή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Τραμπ επανέφερε τη σκληρή γραμμή που υποστηρίζει στο μεταναστευτικό ζήτημα, παρουσιάζοντας τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών ως αναγκαία απάντηση στα προβλήματα ασφάλειας. Η παρέμβασή του συνιστά μια ευθεία παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση για τη γαλλική μεταναστευτική πολιτική, με τον ίδιο να ζητά άμεση αλλαγή πορείας από τη γαλλική κυβέρνηση.

Ευθεία προειδοποίηση προς το Παρίσι

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς το Παρίσι, καλώντας τη γαλλική ηγεσία να δράσει άμεσα. «Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι που «κουβαλούν μίσος στην καρδιά τους».

Ο ίδιος αποδίδει στην είσοδο ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα την επιδείνωση της κατάστασης στη Γαλλία. Ισχυρίστηκε ότι η μετανάστευση έχει καταστρέψει μια χώρα που κάποτε υπήρξε σπουδαία, παρουσιάζοντας τη μεταναστευτική πολιτική ως βασική αιτία της κρίσης που βιώνει η χώρα.

Το πλαίσιο των εκτεταμένων ταραχών στη Γαλλία

Η παρέμβαση του Τραμπ πραγματοποιείται μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις του Σαββάτου (17/10), οι οποίες εξελίχθηκαν σε σοβαρή κρίση δημόσιας τάξης. Τα επεισόδια συνοδεύτηκαν από μαζικές συλλήψεις, εμπρησμούς και συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις σε πολλές γαλλικές πόλεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που μετέδωσαν το Associated Press και ο Guardian, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.800.

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες των μαζικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνδέονται πρωτίστως με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα. Συγκεκριμένα, οι διαδηλώσεις αφορούν την ακρίβεια, την εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια των επεισοδίων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν πολιτική εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι τοποθετήσεις του δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους ότι τα επεισόδια στη Γαλλία συνδέονται με τη μετανάστευση. Οι γαλλικές Αρχές, βέβαια, δεν έχουν τεκμηριώσει ότι η μετανάστευση αποτελεί την αιτία των επεισοδίων, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ.

Η ερμηνεία του Τραμπ διαφέρει από τα αίτια των κινητοποιήσεων που καταγράφονται στη Γαλλία. Οι διαδηλώσεις, όπως αναφέρθηκε, συνδέονται πρωτίστως με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα, και όχι με τη μετανάστευση, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές και την επικρατούσα δημόσια συζήτηση στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis