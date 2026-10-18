Τραμπ και Βανς συνδέουν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη μετανάστευση

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, επέρριψαν την ευθύνη στη μετανάστευση για τις εκτεταμένες διαδηλώσεις και τις βιαιότητες που συγκλόνισαν τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ κάλεσε μάλιστα το Παρίσι να αυστηροποιήσει άμεσα την μεταναστευτική του πολιτική, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που, κατά την άποψή του, έχουν ήδη διαφανεί στη χώρα.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γαλλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, όπου συνέδεσε ευθέως τη μετανάστευση με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα».

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μια σαφή έκκληση προς τις γαλλικές αρχές, καλώντας τες να αναλάβουν άμεσα δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική ως λύση στα προβλήματα που, κατά την εκτίμησή του, αντιμετωπίζει η Γαλλία.

Η τοποθέτηση του Τζέι Ντι Βανς

Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος χθες, τοπική ώρα, εξέφρασε την άποψη ότι η μετανάστευση είναι η κύρια αιτία των βιαιοτήτων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία. Ο Βανς δεν δίστασε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει ένα παρόμοιο «μέλλον» για τη δική τους χώρα, βασιζόμενος σε αυτές τις εξελίξεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τζέι Ντι Βανς ανέφερε: «Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν». Με αυτή τη δήλωση, ο Βανς έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών ως κεντρικό παράγοντα των προβλημάτων.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε επίσης ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας. «Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αξία των μνημείων της χώρας.

Η κατάσταση στη Γαλλία μετά τα επεισόδια

Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ την επόμενη ημέρα των εκτεταμένων επεισοδίων και του χάους που επικράτησε σε πολλές πόλεις της. Η χώρα αναμένει με αγωνία το διάγγελμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές είναι ενδεικτικά της έκτασης των επεισοδίων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 855 συλλήψεις μόνο στην περιοχή του Παρισιού, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση των συγκρούσεων. Πέρα από τις συλλήψεις, υπήρξε και ένα τραγικό περιστατικό με έναν νεκρό από ανακοπή καρδιάς, ενώ οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την «άγρια ορδή» των διαδηλωτών είναι ανυπολόγιστες, επηρεάζοντας δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Άλλες διεθνείς εξελίσεις

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο διεθνών ειδήσεων, ο Πάπας ευλόγησε τους πιστούς και τους ευχαρίστησε για την στήριξή τους, δηλώνοντας ότι «ξαναρχίζει, βαθμιαία, τις δραστηριότητές του». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα για τον Ποντίφικα μετά από κάποια περίοδο, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, αναφορές κάνουν λόγο για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ οι οποίοι φέρονται να «περιορίζουν» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Το ζήτημα περιλαμβάνει ένα «περίεργο κρυφτό» με το Starshield, την δορυφορική υπηρεσία, και ένα μήνυμα που φέρεται να έχει σταλεί στο Κίεβο, χωρίς να διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες ή ο ακριβής χαρακτήρας αυτών των ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki