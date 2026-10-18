Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' ευχαρίστησε τους πιστούς και ξαναρχίζει τις δραστηριότητές του

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ έλαβε χθες το απόγευμα εξιτήριο από την καθολική πολυκλινική της Ρώμης, Αγκοστίνο Τζεμέλι. Λίγο αργότερα, ο ποντίφικας ευλόγησε τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξή τους. Ο Λέων ο ΙΔ’ δήλωσε ότι ξεκινά βαθμιαία τις δραστηριότητές του, μετά από μια κρίσιμη φάση που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιστροφή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, επέστρεψε στο Βατικανό. Η έξοδός του από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της ιατρικής του περιπέτειας. Η πολυκλινική αυτή ήταν το σημείο όπου ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε σημαντική επέμβαση την περασμένη Τρίτη.

Αμέσως μετά την επιστροφή του, ο πάπας επέλεξε να απευθυνθεί στους πιστούς του. Συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, οι πιστοί δέχθηκαν την ευλογία του, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση. Ο Λέων ο ΙΔ’ τους ευχαρίστησε θερμά για την αγάπη και την αμέριστη στήριξη που του προσέφεραν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δοκιμασίας του, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της κοινότητας.

Οι δηλώσεις του ποντίφικα και η κρίσιμη φάση

Στις δηλώσεις του προς το πλήθος, ο ποντίφικας εξέφρασε την προσωπική του εμπειρία και τα συναισθήματά του. «Αισθάνθηκα την στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμπαράστασης των πιστών. Η φράση αυτή αποκαλύπτει το βάθος της δοκιμασίας που πέρασε ο πάπας, καθώς και την ανακούφισή του για την αίσθηση της αλληλεγγύης.

Ο Λέων ο ΙΔ’ διαβεβαίωσε τους πιστούς ότι «ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου». Πρόσθεσε δε ότι αυτή η επανεκκίνηση θα γίνει «με την βοήθεια του Θεού και των προσεχών σας». Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της επιστροφής του στα καθήκοντά του, με προσεκτικά και σταδιακά βήματα, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει το έργο του.

Εγγύτητα με τους ασθενείς και ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ ανέφερε ότι ένοιωσε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η προσωπική του εμπειρία τον έφερε πιο κοντά σε αυτούς που δοκιμάζονται από ασθένειες, προσδίδοντας ένα μήνυμα συμπόνιας και κατανόησης προς όλους τους πάσχοντες.

Επιπλέον, ο ποντίφικας θέλησε να εκφράσει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Τζεμέλι, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο τους και την άριστη φροντίδα που του παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Προγραμματισμένη επίσκεψη στη Λατινική Αμερική

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Τύπος, ο Βορειοαμερικανός πάπας έχει εκφράσει την επιθυμία να πραγματοποιήσει μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Λατινική Αμερική. Η επίσκεψη αυτή έχει οριστεί για το διάστημα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, γεγονός που δείχνει την πρόθεσή του να επιστρέψει στις διεθνείς του υποχρεώσεις και να συνεχίσει το ποιμαντορικό του έργο.

Ωστόσο, η τελική απόφαση σχετικά με αυτό το ταξίδι θα εξαρτηθεί πλήρως από την ιατρική γνωμάτευση. Ο πάπας θα λάβει υπόψη του τις συμβουλές της ιατρικής ομάδας που πραγματοποίησε την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η υγεία του επιτρέπει ένα τόσο απαιτητικό και μακρινό πρόγραμμα μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki