Διάγγελμα Μακρόν μετά το χάος και τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά το χάος που επικρατεί στους δρόμους της χώρας, εξαιτίας των εκτεταμένων διαδηλώσεων, των λεηλασιών και ενός νεκρού.

Οι διαδηλώσεις και τα αιτήματα

Οι διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, με πάνω από 800.000 διαδηλωτές να έχουν βγει στους δρόμους σε πολλές πόλεις της χώρας. Κεντρικά συνθήματα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνουν την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες, έχουν οδηγήσει σε κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση για τη γαλλική κυβέρνηση. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις, εντείνοντας την κατάσταση.

Βίαια επεισόδια και λεηλασίες

Οι κινητοποιήσεις αμαυρώθηκαν από σοβαρά βίαια επεισόδια, εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Μασκοφόροι και άνδρες ντυμένοι στα μαύρα βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν επεισόδια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σκληρός «πόλεμος» μεταξύ αναρχικών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Αυτές οι πράξεις βίας περιλάμβαναν επιθέσεις σε νομαρχιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και λεηλασίες δημαρχείων. Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε το διάγγελμα εν μέσω αυτής της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους.

Απολογισμός θυμάτων και τραυματιών

Η νύχτα χάους άφησε πίσω της έναν νεκρό διαδηλωτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του αναπνοή μετά από ανακοπή στο Παρίσι. Επιπλέον, ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο χέρι του, σε περιστατικό που συνέβη στο Σεντ-Ετιέν.

Ο αριθμός των τραυματιών είναι επίσης σημαντικός, καθώς οι αστυνομικοί και οι διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί, έστω και ελαφρά, ξεπερνούν τους 1.000. Αυτός ο απολογισμός υπογραμμίζει την ένταση και τη σοβαρότητα των συγκρούσεων που σημειώθηκαν.

Η προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου

Από χθες, ο Γάλλος πρόεδρος είχε τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την κατάσταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «δεν υπάρχει χώρος για τη βία» στη Γαλλία. Προειδοποίησε ότι όσοι προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και όσοι λεηλάτησαν δημαρχεία, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι «θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, επιδιώκοντας μόνο να πλήξουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους θέλουν να εκφράσουν ειρηνικά τα αιτήματά τους». Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη του Έθνους προς τις δυνάμεις της τάξης, τις οποίες χαρακτήρισε εγγυήτριες του δικαιώματος στη διαδήλωση.

Η πολιτική πίεση στην κυβέρνηση

Το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, μόλις έξι μήνες πριν από τις εκλογές.

Η κατάσταση στους δρόμους, με τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις και τα σοβαρά επεισόδια, έχει δημιουργήσει ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον Γάλλο πρόεδρο και την κυβέρνησή του, καθιστώντας το σημερινό διάγγελμα ιδιαίτερα σημαντικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki