Περιορισμοί στο Starshield στην Ουκρανία: Ερωτήματα για αμερικανική πίεση

Ένα ιδιότυπο «κρυφτό» βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το Starshield, το κρίσιμο δορυφορικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Σε αυτό εμπλέκονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται στη μέση και τον ουκρανικό στρατό να υφίσταται τις συνέπειες.

Οι περιορισμοί στο δορυφορικό σύστημα ενισχύουν τα ερωτήματα για πιθανή αμερικανική πίεση, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, Ουάσιγκτον και SpaceX δείχνουν η μία την άλλη για το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση.

Οι περιορισμοί στο δορυφορικό σύστημα Starshield

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στη λειτουργία των δορυφορικών υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν πλέον άμεσο επιχειρησιακό αντίκτυπο στις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δυνάμεις του Κιέβου δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα drones αναχαίτισης εναντίον ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό οφείλεται στους περιορισμούς ταχύτητας που έχουν επιβληθεί στις δορυφορικές υπηρεσίες.

Δυσπιστία του Κιέβου και δοκιμές

Το Κίεβο εμφανίζεται εξαιρετικά δύσπιστο απέναντι στην εκδοχή περί απλού «τεχνικού προβλήματος» σχετικά με τους περιορισμούς.

Ουκρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν δοκιμές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, διαπίστωσαν ότι τα συστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν σε οχήματα που κινούνταν με ταχύτητα 180 χιλιομέτρων την ώρα.

Όταν όμως τα συστήματα πέρασαν στην Ουκρανία, η σύνδεση διακοπτόταν στα 161 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «το συμπέρασμα είναι ότι οι περιορισμοί ισχύουν μέσα στην Ουκρανία, αλλά όχι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αμφισβητώντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για μια απλή τεχνική δυσλειτουργία.

Οι δηλώσεις του Έλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ έχει ξεκαθαρίσει ότι τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση τους αποφασίζονται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Μασκ δηλαδή ουσιαστικά έδειξε προς την Ουάσιγκτον ως υπεύθυνη για τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί.

Η εντολή από τον Λευκό Οίκο

Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Δυτικό αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της εντολής.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η εντολή για τον περιορισμό του Starshield προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, οι πηγές δεν προσδιόρισαν ποιος συγκεκριμένα αξιωματούχος έλαβε την απόφαση.

Πολιτικά ερωτήματα και η στάση Τραμπ

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι περιορισμοί ενισχύουν την πιθανότητα οι περιορισμοί να αποτελούν στην πράξη ένα ακόμη μέσο πίεσης προς τον Ζελένσκι. Αυτή η πίεση φέρεται να έχει ως στόχο να αποδεχθεί τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προχωρήσει πολύ περισσότερο από μια απλή διαφωνία με το Κίεβο. Έχει δηλώσει δημόσια ότι θεωρεί πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ο οποίος θα είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki