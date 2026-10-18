Από τα «φλαμίνγκο» στους φοιτητές: «Ο Ράμα και ο Μπερίσα στη φυλακή» – 135 μέρες εξεγέρσης στην Αλβανία

Οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κλιμακώνονται και εξαπλώνονται από τα Τίρανα σε μεγάλες πόλεις της χώρας, με αιχμή τις καταγγελίες διαφθοράς και το αυξημένο κόστος ζωής. Το κίνημα, που αρχικά χαρακτηριζόταν από ειρηνικές διαδηλώσεις, έχει πλέον διευρυνθεί με τη συμμετοχή φοιτητών και νέων, οδηγώντας σε συγκρούσεις με την αστυνομία και εμπρησμούς κυβερνητικών κτιρίων. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για πέμπτη διαδοχική ημέρα το Σάββατο (17/10), με χιλιάδες νέους να συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα.

Η εξάπλωση των διαδηλώσεων και η κλιμάκωση

Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, βιώνει εδώ και μήνες διαδηλώσεις από το αντικυβερνητικό κίνημα «Flamingo», το οποίο ξεκίνησε με ειρηνικές διαμαρτυρίες και είχε ως σύμβολο το ροζ φλαμίνγκο. Ωστόσο, η κλίμακα των κινητοποιήσεων άλλαξε σημαντικά από την Τρίτη αυτής της εβδομάδας, λαμβάνοντας μια διαφορετική διάσταση.

Οι συγκρούσεις και οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον επεκταθεί πέρα από τα Τίρανα, συμπεριλαμβάνοντας σημαντικές πόλεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, οι κινητοποιήσεις έχουν καταγραφεί στις πόλεις Δυρράχιο, Σκόδρα, Λέζα και Αυλώνα στα δυτικά, στο Αργυρόκαστρο στα νότια και στην Κορυτσά στα ανατολικά της Αλβανίας.

Τα αιτήματα των φοιτητών και η γενικότερη δυσαρέσκεια

Οι νέες διαδηλώσεις οργανώθηκαν κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, το οποίο προβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση. Οι φοιτητές ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των διδάκτρων και των σχολικών βιβλίων, καθώς και του αυξημένου κόστους διαβίωσης που επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Πέρα από τα φοιτητικά αιτήματα, οι διαμαρτυρίες έχουν αγκαλιάσει ευρύτερα τμήματα της αλβανικής κοινωνίας, καθώς η βαθιά δυσαρέσκεια τροφοδοτείται από πολλαπλά ζητήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η διαφθορά, οι ανύπαρκτες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους, οι υποβαθμισμένες συνθήκες στην εκπαίδευση και η γενικότερη αμφισβήτηση των κυβερνητικών χειρισμών. Κυρίαρχο αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Βίαιες συγκρούσεις και ο απολογισμός των επεισοδίων

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις έλαβαν ιδιαίτερα βίαιη μορφή, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα, σηματοδοτώντας την ένταση των επεισοδίων.

Η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση μέσων καταστολής, όπως δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστικές σφαίρες. Το διεθνές πρακτορείο Reuters κατέγραψε τη χρήση πλαστικών σφαιριδίων, αναφέροντας μάλιστα τον τραυματισμό δύο δημοσιογράφων του κατά την κάλυψη των επεισοδίων. Οι απολογισμοί για τα θύματα και τις συλλήψεις είναι δραματικοί, καθώς υπάρχουν αναφορές για περισσότερες από 500 προσαγωγές και πάνω από 165 τραυματίες.

Η αντίδραση της αστυνομίας και η στάση της κυβέρνησης

Ο αρχηγός της αλβανικής Αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, παραδέχθηκε δημόσια τη χρήση μέσων καταστολής κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επτά αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανή υπέρμετρη βία κατά την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης, παρά την κλιμάκωση των διαμαρτυριών και το κυρίαρχο αίτημα για την αποχώρησή του. Ο Ράμα κατηγορεί την αντιπολίτευση για υποκίνηση του χάους που επικρατεί στην Αλβανία, αποδίδοντας σε αυτήν την ευθύνη για την ένταση των κινητοποιήσεων.

Σε ανάλυσή του, το BBC εξετάζει τα αίτια που πυροδότησαν την έκρηξη των διαδηλώσεων, διερευνώντας κατά πόσο το νέο κύμα συνδέεται με το προηγούμενο κίνημα «φλαμίνγκο». Επίσης, η ανάλυση του BBC εστιάζει στις πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές για τον πρωθυπουργό της χώρας και την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis