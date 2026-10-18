Βίαιες συγκρούσεις στη Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής, 1.200 συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί

Μια ημέρα έντονων συγκρούσεων και εκτεταμένων διαδηλώσεων έζησε η Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν ενάντια στο υψηλό κόστος διαβίωσης και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια, με έναν νεκρό διαδηλωτή στο Παρίσι και έναν ακρωτηριασμό στο Σεντ Ετιέν. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ενώ ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για 150 τραυματίες αστυνομικούς.

Ένας νεκρός και τραυματισμοί στις διαδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων στο Παρίσι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Magenta. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρευρισκόμενοι τον μετέφεραν σε κέντρο πρώτων βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατο, καταγράφοντας ως αιτία την καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Την ίδια ώρα, στο Σεντ Ετιέν, κοντά στο Παρίσι, ένας διαδηλωτής έχασε το χέρι του. Ο ακρωτηριασμός φέρεται να προκλήθηκε από χειροβομβίδα που εκτοξεύτηκε από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο διαδηλωτής φέρεται να σήκωσε τη χειροβομβίδα με το χέρι του, αν και ο τύπος της δεν έχει γίνει γνωστός. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε πως 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» το γεγονός ότι ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος.

Εκτεταμένες συλλήψεις και μαζική συμμετοχή

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο. Η 17η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται ως μία από τις εμπρηστικές ημέρες για τη χώρα, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας.

Στις διαδηλώσεις αυτές, τη φωνή τους ένωσαν μαθητές, φοιτητές, ακτιβιστές για το κλίμα και «κίτρινα γιλέκα». Η ένταση στο Παρίσι εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), πριν από την προγραμματισμένη έναρξη μεγάλης διαδήλωσης στις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αντιδράσεις από την κυβέρνηση και πολιτικές κατηγορίες

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, σχολιάζοντας τα γεγονότα, έστρεψε τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία». Ο κ. Λεκορνί κατηγόρησε την παράταξη για υποκίνηση των ταραχών, τονίζοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά». Διαμήνυσε επίσης ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας».

Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται σε αμηχανία απέναντι στα γεγονότα. Ο φιλόσοφος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί σημείωσε ότι πάντα υπάρχει αμηχανία σε τέτοιες καταστάσεις, συγκρίνοντας την αποσύνδεση της εξουσίας από την κοινωνία με αυτή του Μάη του ’68. Υπενθύμισε ότι λίγες εβδομάδες πριν τον Μάη του ’68, αρθρογράφος έγραφε: «Η Γαλλία πλήττει», μια κατάσταση που, όπως είπε, μοιάζει να συμβαίνει και τώρα.

Ο Μπερνάρ-Ανρί Λεβί για την κρίση και τους «εργολάβους του χάους»

Ο κορυφαίος Γάλλος φιλόσοφος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί, σε συνέντευξή του στη La Provence, ανέλυσε την πολιτική και κοινωνική κρίση στη Γαλλία. Εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς, χαρακτηρίζοντάς τες ως «εργολάβους του χάους». Ο κ. Λεβί έβαλε «Λεπέν και Μελανσόν στο ίδιο τσουβάλι» και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της χώρας.

Ο φιλόσοφος δήλωσε ότι κατανοεί τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών, καθώς και την ανησυχία τους απέναντι σε κοσμογονικές αλλαγές όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, εξέφρασε τη διαφωνία του όταν είδε βίντεο όπου ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος δηλώνει την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη. Αναρωτήθηκε γιατί οι διαδηλωτές δεν κινητοποιούνται για τους Ιρανούς που δολοφονούνται, τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, τη γενοκτονία και τον λιμό στο Σουδάν, τους Ουιγούρους ή την Ουκρανία.

Ο Μπερνάρ-Ανρί Λεβί ασκεί επίσης σκληρή κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν για τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ. Πιστεύει ότι υπάρχουν επιτήδειοι που τρέφονται από την οργή, «εργολάβοι του χάους», οι οποίοι θα κάνουν τα πάντα για να φυσήξουν τα κάρβουνα και να ανάψουν τη φωτιά, ενώ τα «Κίτρινα Γιλέκα» ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis