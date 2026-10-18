Αιματηρά επεισόδια στη Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, ακρωτηριασμός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στη Γαλλία έχουν βαφτεί με αίμα, καθώς ένας διαδηλωτής κατέληξε στο Παρίσι και ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεντ-Ετιέν. Πάνω από 800.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και ζητώντας την παραίτηση του προέδρου Μακρόν. Τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας ήταν σφοδρά, με χιλιάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές.

Θανατηφόρα ανακοπή στο Παρίσι

Ένας διαδηλωτής άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής. Ο άτυχος άνδρας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαδηλωτής αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από άλλους διαδηλωτές σε σταθμό παροχής επείγουσας βοήθειας στο Σατό ντ’ Ο, όπου στη συνέχεια κατέληξε. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι «ένα άτομο απεβίωσε έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή», ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν σύνδεση με κάποια αστυνομική ενέργεια.

Ακρωτηριασμός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν

Στο Σεντ-Ετιέν, ένας 17χρονος διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Το περιστατικό συνέβη εξαιτίας χειροβομβίδας που πέταξαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση διαδηλωτή που χάνει το χέρι του στις φοιτητικές διαμαρτυρίες που συγκλονίζουν τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στις αιματηρές συνέπειες των κινητοποιήσεων.

Εκτεταμένοι τραυματισμοί και συλλήψεις

Οι διαδηλώσεις έχουν αφήσει πίσω τους έναν μεγάλο αριθμό τραυματιών. Συνολικά, οι αστυνομικοί και οι διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί, έστω και ελαφρά, ξεπερνούν τους 1.000. Κατά τη διάρκεια των σφοδρών επεισοδίων, τραυματίστηκαν πάνω από 150 αστυνομικοί και χιλιάδες άλλοι διαδηλωτές, καθώς και πυροσβέστες.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, 13 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, όπως και δύο πυροσβέστες, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί πάνω από 1.200 άτομα σε όλη τη Γαλλία, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων επεισοδίων.

Σφοδρές συγκρούσεις και υλικές ζημιές

Οι διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν από σκληρό «πόλεμο» μεταξύ αναρχικών και δυνάμεων της αστυνομίας. Μασκοφόροι και άνδρες ντυμένοι στα μαύρα βρήκαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν επεισόδια, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν ρίψεις νερού, κρότων λάμψεων και πυροτεχνημάτων, όπως μεταδόθηκε ζωντανά.

Ο δήμαρχος της Λιμόζ αποκάλυψε πως οι αστυνομικοί στην πόλη του ξέμειναν από μέσα απώθησης και διάλυσης από τις 15:00 το μεσημέρι, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των συγκρούσεων. Παράλληλα, Γάλλοι κατέγραψαν ομάδες μαυροντυμένων να βάζουν φωτιές και να σπάνε επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα λεηλασίες και τραμπουκίζοντας τους καταστηματάρχες. Η καταγραφή των ζημιών και των λεηλασιών σε επιχειρήσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με την έκταση των ζημιών να είναι σημαντική.

Αιτήματα και μελλοντικές κινητοποιήσεις

Οι διαδηλωτές, που ξεπέρασαν τους 800.000 σε όλη τη Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους με κεντρικό σύνθημα την παραίτηση του προέδρου Μακρόν, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι κινητοποιήσεις αποτελούν μια αντίδραση στο υψηλό κόστος ζωής.

Παρά τις αιματηρές συνέπειες και τις συλλήψεις, μαθητικές οργανώσεις, συνδικάτα και άλλες ομάδες έχουν ήδη προειδοποιήσει για νέες κινητοποιήσεις που αναμένονται στις αρχές Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας τη συνέχιση των διαμαρτυριών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit