Εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία: 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Εκτεταμένες ταραχές και επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, καθώς οι διαδηλώσεις ενάντια στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών κλιμακώθηκαν. Το κύμα βίας χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, με σκηνές χάους να καταγράφονται από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία και τη Λυών.

Σοβαρές καταστροφές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις

Ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν ειρηνικά στους δρόμους δεκάδων πόλεων, ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Στο στόχαστρο βρέθηκαν δημόσια κτίρια, ενώ σημειώθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας και σούπερ μάρκετ.

Στη Λιμόζ, το δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στη Μασσαλία, μαυροντυμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο και γέμισαν το κτίριο με αναρχικά γκράφιτι. Στη Λυών, διαδηλωτές πυρπόλησαν το γραφείο τουρισμού της πόλης, ενώ στο κέντρο του Παρισιού, ιδιαίτερα στην πλατεία Δημοκρατίας, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις διήρκεσαν ώρες. Επιθέσεις δέχθηκαν επίσης τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews, ενώ σε κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών και κινουμένων σχεδίων στη Νίκαια σημειώθηκαν λεηλασίες και επίθεση στον ιδιοκτήτη.

Ο απολογισμός των ταραχών

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν έναν βαρύ απολογισμό από τα επεισόδια. Περίπου 1.200 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά την επίσκεψή του στα σημεία των επεισοδίων το βράδυ του Σαββάτου.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός Λεκορνί ανακοίνωσε ότι συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι η πλειονότητα των πολιτών διαδήλωσε ειρηνικά, αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος της βίας σε ταραχοποιούς που είχαν ως στόχο να προκαλέσουν καταστροφές και να συγκρουστούν.

Οι δηλώσεις της κυβέρνησης

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να «εκφοβιστεί» από τη βία. Απέδωσε τις ταραχές στην «ακροαριστερά» και σε εγκληματικά στοιχεία, μόλις λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Σε ανάρτησή του, ο Λεκορνί τόνισε: «Σε εκείνους που ξεκάθαρα θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βία ως “προθέρμανση” πριν από τις προεδρικές εκλογές, λέω ξεκάθαρα: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δεσμεύτηκε επίσης ότι όσοι διέπραξαν τις επιθέσεις θα διωχθούν ποινικά και θα τιμωρηθούν, προσθέτοντας: «Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σπέρνουν το χάος, οι οποίοι επιδιώκουν μόνο να υπονομεύσουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους».

Τα αίτια των διαδηλώσεων και η συμμετοχή του κόσμου

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ως διαμαρτυρία για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν μεγάλη, με τους διοργανωτές και το συνδικάτο CGT να κάνουν λόγο για περίπου 800.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας υπολόγισε τον αριθμό των διαδηλωτών σε 550.000 άτομα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις, με τις καταστροφές να αποδίδονται σε ομάδες κουκουλοφόρων που έβαλαν στο στόχαστρο κτίρια και καταστήματα.

Διεθνής διάσταση των κινητοποιήσεων

Παρόμοιες, αν και μικρότερης κλίμακας, διαδηλώσεις σημειώθηκαν το Σάββατο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Βελγική, η Πορτογαλική και η Ιταλική επικράτεια ήρθαν επίσης αντιμέτωπες με κινητοποιήσεις, καθώς το κόστος διαβίωσης αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιπλέον, διαδηλωτές στην Αλβανία συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά που καταλογίζουν στην κυβέρνηση, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis