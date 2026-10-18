Φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη μετά από μαζική επίθεση drones

Μια μαζική επίθεση με δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξε την Αγία Πετρούπολη, προκαλώντας σημαντική πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό. Παράλληλα, στοχοποιήθηκε και ένα κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας. Οι τοπικές αρχές, καθώς και μια εταιρία της οποίας οι εγκαταστάσεις επλήγησαν, επιβεβαίωσαν τα γεγονότα, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε την κατάρριψη μεγάλου αριθμού drones.

Η έκταση της επίθεσης και οι στόχοι

Στη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 126 drones στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, την ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη. Ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο γνωστοποίησε αυτή την πληροφορία μέσω Telegram, τονίζοντας την ένταση της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη επίθεση χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης, με τους στόχους να περιλαμβάνουν κρίσιμες υποδομές. Στην ίδια την Αγία Πετρούπολη, ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ διευκρίνισε ότι η ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε «πολιτικές υποδομές» σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες. Επίσης, επλήγη ο «χώρος του πετρελαϊκού Τερματικού Σταθμού της Αγίας Πετρούπολης», ενώ αναφορές κάνουν λόγο για στόχευση του κέντρου δεδομένων του ρωσικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης VKontakte και του υποσταθμού 330 kV Vostochnaya.

Επιπτώσεις και μέτρα ασφαλείας

Ως άμεση συνέπεια των επιθέσεων, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του αεροδρομίου του Πούλκοβο, του διεθνούς αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πόλη της Αγίας Πετρούπολης. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πτήσεων και των επιβατών. Παρά την έκταση της επίθεσης, ο κυβερνήτης Μπεγκλόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Από την πλευρά του, το ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωνε την επίθεση με drones σε ένα από τα κέντρα δεδομένων του στην περιφέρεια του Λένινγκραντ. Παρά τις αρχικές διαταραχές που φέρεται να αντιμετώπισε το κοινωνικό δίκτυο, η εταιρία διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, διατηρώντας την επικοινωνία των χρηστών.

Η στρατηγική σημασία των στόχων

Η Αγία Πετρούπολη και η ευρύτερη περιφέρειά της, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στις ακτές της Βαλτικής, φιλοξενούν σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο υδρογονανθράκων και αποτελούν έναν τομέα που στοχοθετείται συστηματικά από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες. Οι επιθέσεις αυτές παρουσιάζονται ως αντίποινα για τους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Αγίας Πετρούπολης δέχεται επίθεση από ουκρανικά drones. Μια παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί τον Ιούνιο, την ημέρα έναρξης ενός σημαντικού οικονομικού φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί Ρώσοι και ξένοι αξιωματούχοι. Επιπλέον, από τις αρχές Οκτωβρίου, ο στρατός του Κιέβου έχει πλήξει αρκετά κέντρα δεδομένων, τα οποία ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό κολοσσό Yandex, υπογραμμίζοντας τη στόχευση σε κρίσιμες υποδομές.

Διεθνείς αντιδράσεις και προβληματισμοί

Οι επαναλαμβανόμενες αυτές επιθέσεις έχουν προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις και προβληματισμούς. Ο πρώην αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματά του κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων στα πρατήρια, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki