Financial Times: Οι ανησυχητικές ομοιότητες με το 1914 και το 1939

Ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον διαμορφώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη ένταση γύρω από την Ταϊβάν. Σε ανάλυσή του στους Financial Times, ο Γκίντεον Ράχμαν προειδοποιεί για τους κινδύνους λανθασμένων υπολογισμών από τις μεγάλες δυνάμεις. Η αβεβαιότητα για τη στάση των ΗΠΑ και οι ιστορικές ομοιότητες με τις παραμονές των δύο Παγκοσμίων Πολέμων βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάλυσης.

Οι ανησυχητικές ομοιότητες με το παρελθόν

Ο επικεφαλής σχολιαστής διεθνών υποθέσεων των Financial Times, Γκίντεον Ράχμαν, εξετάζει τις ανησυχητικές ομοιότητες της σημερινής περιόδου με εκείνες που προηγήθηκαν του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται οι στρατιωτικές κλιμακώσεις, η αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις των ισχυρών κρατών και ο κίνδυνος μια τοπική κρίση να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας αποτελούν πηγή προβληματισμού για τη Δύση. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι τρέχουσες κρίσεις μπορούν να παραμείνουν περιορισμένες ή αν υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξουν άμεσα τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις.

Ενεργές εστίες έντασης στον πλανήτη

Η εικόνα αυξημένης έντασης σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη συντίθεται από μια σειρά γεγονότων. Σύμφωνα με την ανάλυση, πυραυλικές επιθέσεις οδήγησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ, ενώ ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 100 αμάχων. Παράλληλα, η Πολωνία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, πολυήμερες κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά προσθέτουν στην παγκόσμια ανησυχία. Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα του διεθνούς συστήματος και την πιθανότητα ταχέων κλιμακώσεων.

Το μέτωπο της Ευρώπης και ο κίνδυνος του ΝΑΤΟ

Το πρώτο μέτωπο ανησυχίας εντοπίζεται στην Ευρώπη, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση παραμένουν βασική πηγή κινδύνου. Η ένταση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις στο ουκρανικό έδαφος. Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές, οι υβριδικές επιχειρήσεις και η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα δημιουργούν πρόσθετες εστίες κινδύνου.

Το ενδεχόμενο ενός περιστατικού με νεκρούς σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κρίση, ειδικά εάν τεθεί ζήτημα ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα των μελών της. Το κρίσιμο στοιχείο σε ένα τέτοιο σενάριο είναι η αντίδραση των συμμάχων και, κυρίως, το κατά πόσο η Μόσχα θα θεωρήσει ότι μια επίθεση θα προκαλούσε αποφασιστική απάντηση από τη Δύση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Το δεύτερο μέτωπο ανησυχίας βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί, ο πόλεμος με το Ιράν και οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να μπορούν να επηρεάσουν την ευρύτερη διεθνή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr