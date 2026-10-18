Εκτεταμένα επεισόδια και ζημιές στη Γαλλία: Εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες συλλήψεις

Εκτεταμένα επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις σημάδεψαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 τη Γαλλία, με περίπου 800.000 διαδηλωτές να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατάσταση που επικρατούσε περιγράφεται από τις αρχές ως πεδίο μάχης, με ανυπολόγιστες ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, καταγράφηκαν 150 τραυματίες αστυνομικοί και 1.200 συλλήψεις πολιτών.

Η κατάσταση σε όλη τη χώρα

Η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ημέρα έντασης και καταστροφής, καθώς οι δρόμοι, τα ιστορικά κτίρια και οι επιχειρήσεις σε πολλές πόλεις υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές. Πέρα από τις εκτεταμένες υλικές καταστροφές, σημειώθηκαν και περιστατικά λεηλασιών, εντείνοντας το χάος που επικρατούσε.

Τα επεισόδια μεταξύ πολιτών και αστυνομίας ήταν σφοδρά και εκτεταμένα, με εκατοντάδες τραυματισμούς να προστίθενται στον απολογισμό, πέραν των 150 αστυνομικών που τραυματίστηκαν. Η εικόνα που επικρατούσε το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία ήταν αυτή μιας χώρας σε αναβρασμό, με τις αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν τις πολλαπλές εστίες έντασης που εκδηλώθηκαν από άκρη σε άκρη.

Η καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και τραγικά περιστατικά των επεισοδίων ήταν η ολοσχερής καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ. Ο κόσμος σε κάθε γωνιά της γης έγινε μάρτυρας της πυρπόλησης του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο μετρά 143 χρόνια ιστορίας και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πόλη.

Οι δράστες, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη βιαιότητα, πυρπόλησαν αρχικά ένα περιπολικό όχημα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του δημαρχείου. Στη συνέχεια, έσπασαν τα παράθυρα, εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου και έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, το ιστορικό καμπαναριό κατέρρευσε, ενώ μεγάλα τμήματα του κτιρίου έχουν πλέον μετατραπεί σε στάχτη.

Σφοδρές συγκρούσεις και στην πρωτεύουσα

Παρόμοιες σφοδρές συγκρούσεις και εισβολές σε δημόσια κτίρια σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Παρίσι, η Λιλ και η Μασσαλία. Στην πρωτεύουσα, εν μέσω των εκατοντάδων διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, το Παρίσι παραδόθηκε ξανά στις φλόγες, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε πολλές περιοχές της πόλης.

Στην περιοχή γύρω από την Place de la République, στο κέντρο του Παρισιού, μια αρχικά ειρηνική διαδήλωση εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση με τις δυνάμεις της τάξης. Η αστυνομία αναγκάστηκε να ρίξει δακρυγόνα εναντίον ταραχοποιών, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα και φορούσαν μάσκες. Αυτοί οι ταραχοποιοί πέταξαν πυροτεχνήματα και πέτρες από το οδόστρωμα, ενώ επιτέθηκαν σε τράπεζα και λεηλάτησαν ένα κατάστημα αθλητικών ειδών.

Επεισόδια και λεηλασίες στην πρωτεύουσα

Οι εικόνες από το Παρίσι ήταν δραματικές, καθώς η βία εξαπλώθηκε σε διάφορα σημεία. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων με ρόδες και έριξαν πυροτεχνήματα μέσα τους, δημιουργώντας εστίες πυρκαγιάς. Επίσης, ανέτρεψαν γυάλινους κάδους ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας τα μπουκάλια που υπήρχαν μέσα ως βλήματα εναντίον των αρχών.

Ένα φορτηγό πυρπολήθηκε, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε ένα κοντινό κτίριο, προκαλώντας περαιτέρω εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Στο πλαίσιο των επεισοδίων, ένας διαδηλωτής απαθανατίστηκε να σκαρφαλώνει στο άγαλμα της Ιωάννας της Λωραίνης, στην Place des Pyramides, σε μια ενέργεια που τράβηξε την προσοχή.

Οι αιτίες των κινητοποιήσεων και οι συμμετέχοντες

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν με κύρια αιτήματα την αντίθεση στο υψηλό κόστος διαβίωσης και τη δυσαρέσκεια για την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν διάφορες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία δυσαρέσκεια.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μαθητές Λυκείου, αγρότες και ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους. Επίσης, υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» έδωσαν δυναμικά το παρών. Τα νέα αυτά επεισόδια εκδηλώθηκαν λίγες μόνο ημέρες μετά από προηγούμενες φοιτητικές διαδηλώσεις που είχαν παραλύσει τη Γαλλία και είχαν οδηγήσει εκατοντάδες ανήλικους στο νοσοκομείο, αναδεικνύοντας ένα κλίμα συνεχούς έντασης.

Με πληροφορίες από: Newsit