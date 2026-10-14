Ιράν: Νέα τακτική επιθέσεων σε πλοία στα στενά του Ορμούζ με απειλές αποκλεισμού

Το Ιράν έχει υιοθετήσει νέες τακτικές επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην κρίσιμη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με τουλάχιστον πέντε περιστατικά να έχουν καταγραφεί μέσα σε μόλις 48 ώρες. Υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για πιθανή επέκταση αυτών των επιχειρήσεων, φτάνοντας ακόμη και σε έναν πλήρη αποκλεισμό των Στενών. Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με την επιθυμία της Τεχεράνης να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αναμένονται τον Νοέμβριο.

Αλλαγή τακτικής και αυξημένα περιστατικά

Τις τελευταίες 48 ώρες, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε περιστατικά που αφορούν τόσο δεξαμενόπλοια όσο και άλλα εμπορικά πλοία. Το Ιράν προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή της στρατηγικής του, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της συχνότητας των επιθέσεων και τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας των επιχειρήσεών του. Αυτή η αναπροσαρμογή των τακτικών εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Τεχεράνης να ελέγξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία αποτελεί ζωτικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο.

Σύμφωνα με ανεξάρτητα στοιχεία, ο αριθμός των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων που εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ των πρόσφατων περιστατικών περιλαμβάνονται και πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Αυτό προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από ναυτιλιακές πηγές ασφαλείας, καθώς και από αναφορές που έχουν υποβληθεί στον οργανισμό United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ο οποίος συνδέεται άμεσα με το βρετανικό ναυτικό. Μια πηγή από τον χώρο της ναυτικής ασφάλειας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «παρατηρείται αύξηση του ρυθμού των πληγμάτων, η οποία φαίνεται να είναι σκόπιμη».

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τις τιμές του πετρελαίου

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου. Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διερχόταν από αυτή τη θαλάσσια οδό. Έκτοτε, οι ιρανικές απειλές και οι συνεχείς επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προκαλώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν, η μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίζεται, αν και υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Οι πολιτικοί και οικονομικοί στόχοι της Τεχεράνης

Δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, σε δηλώσεις τους στο Reuters, αποκάλυψαν τους βασικούς στόχους της Τεχεράνης πίσω από αυτές τις ενέργειες. Συγκεκριμένα, η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να διατηρήσει υψηλές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική της θέση. Ταυτόχρονα, οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο. Μέσω αυτής της στρατηγικής, το Ιράν επιχειρεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση απέναντι στην Ουάσιγκτον, ασκώντας πίεση σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Η αλλαγή τακτικής από την πλευρά του Ιράν έρχεται σε συνέχεια των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απαντήσει στις προηγούμενες ενέργειες και να επανακτήσει, ή να ενισχύσει, τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Συντονισμένη απόφαση της ιρανικής ηγεσίας

Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, παρόλο που απέφυγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ξεκίνησε να εφαρμόζει διαφορετικές επιθετικές τακτικές εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς της, περίπου 10 ημέρες πριν. Αυτή η νέα προσέγγιση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των σχετικών περιστατικών στην περιοχή.

Η νέα στρατηγική προβλέπει αλλαγές τόσο στον τρόπο διεξαγωγής όσο και στη συχνότητα των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αξιωματούχων, η σχετική απόφαση ελήφθη στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και συντονίστηκε με επιμέλεια σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό υποδηλώνει μια κεντρική, οργανωμένη και συντονισμένη προσέγγιση από την πλευρά του Ιράν στις ενέργειές του στα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Enikos