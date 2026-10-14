Οι New York Times αναλύουν τις παραχωρήσεις Τραμπ στον Πούτιν και την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

Οι New York Times σε εκτενή ανάλυσή τους περιγράφουν πώς οι πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να εκμεταλλεύεται αυτές τις κινήσεις, απαντώντας με κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τις προσφορές αυτές, ο Πούτιν δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει τις εχθροπραξίες, αλλά προετοιμάζεται για νέα ένταση.

Οι «νίκες» του Πούτιν από τις κινήσεις Τραμπ

Η αμερικανική εφημερίδα αναλύει πώς ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη μία πολιτική και οικονομική παραχώρηση μετά την άλλη. Αυτές οι κινήσεις περιλαμβάνουν τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, καθώς και τις πιέσεις προς το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου κατά της ουκρανικής ηγεσίας έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Πούτιν αποκομίζει σημαντικά οφέλη από τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον. Οι κινήσεις αυτές φαίνεται να ενισχύουν την οικονομία του και να εξαντλούν την Ουκρανία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν προσφέρει ουσιαστικά ανταλλάγματα για την ειρήνη, συνεχίζοντας την πολεμική του τακτική.

Ανισορροπία στις σχέσεις Ουάσινγκτον, Μόσχας και Κιέβου

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποτυπώνουν, κατά τους New York Times, μια ολοένα μεγαλύτερη ανισορροπία στις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και Κιέβου. Αυτή η ανισορροπία καθίσταται εμφανής μέσα από τις ενέργειες και τις δηλώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ, μια κίνηση με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο για τη Ρωσία. Παράλληλα, ζήτησε δημοσίως την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Ουκρανία. Επίσης, άσκησε πιέσεις για τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων, οι οποίες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ρωσική οικονομία.

Η απάντηση του Κρεμλίνου και η κλιμάκωση

Η απάντηση του Κρεμλίνου στις παραχωρήσεις αυτές δεν ήταν κάποια παραχώρηση στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπως θα ανέμενε κανείς. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το ντίζελ, η Μόσχα επανέλαβε τη θέση της, δηλώνοντας ότι ο Πούτιν δεν προτίθεται προς το παρόν να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία.

Ως αιτιολογία για αυτή τη στάση, το Κρεμλίνο επικαλέστηκε τα ουκρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών του προηγούμενου μήνα. Αυτή η δήλωση έδειξε την έλλειψη διάθεσης για αποκλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά, παρά τις κινήσεις από την Ουάσινγκτον.

Εντατικοποίηση επιθέσεων και ελλείψεις στην Ουκρανία

Την επόμενη ημέρα από τις ανακοινώσεις, μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τον απολογισμό που παραθέτουν οι New York Times. Το πλήγμα αυτό προστέθηκε σε μια σειρά σχεδόν καθημερινών βομβαρδισμών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει δραματική αύξηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε αντιαεροπορικούς πυραύλους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την άμυνά της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη δώσει ενδείξεις ότι σκοπεύει να εντείνει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και του δικτύου, προετοιμάζοντας έναν σκληρό χειμώνα.

Η στρατηγική του Τραμπ και οι προετοιμασίες Πούτιν

Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτή περιγράφεται, αποδίδεται σε εσωτερικές πολιτικές ανάγκες της Αμερικής. Οι κινήσεις του φαίνεται να εξυπηρετούν συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την επίδρασή τους στις διεθνείς σχέσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για έναν σκληρό χειμώνα, εντατικοποιώντας τις επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές. Αυτή η τακτική υποδηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει τον πόλεμο με αυξημένη ένταση, εκμεταλλευόμενος το ευνοϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Με πληροφορίες από: Enikos