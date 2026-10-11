Νέα επίθεση του Ίσραελ Κατς κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, εξαπέλυσε μια νέα και σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επίθεση αυτή έρχεται στον απόηχο μιας συνάντησης του Τούρκου προέδρου με στέλεχος της Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ισραηλινής πλευράς. Ο κ. Κατς κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι παρέχει στήριξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Κατηγορίες για στήριξη τρομοκρατών

Ο Ίσραελ Κατς, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, προέβη σε δηλώσεις με ιδιαίτερα έντονο ύφος, στρεφόμενος ευθέως κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι «στηρίζει τρομοκράτες», αναφερόμενος συγκεκριμένα στη συνάντηση του Ερντογάν με τον Αλ Χάγια, ένα αναγνωρισμένο στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού, ο πρόεδρος της Τουρκίας «συνεχίζει να στρώνει το κόκκινο χαλί στους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς». Αυτή η φράση υποδηλώνει την έντονη δυσαρέσκεια και την κριτική του Ισραήλ προς τη στάση της Άγκυρας απέναντι στην παλαιστινιακή οργάνωση, θεωρώντας την ως ενθαρρυντική για τις ενέργειές της.

Ισχυρισμοί για δραστηριότητες από τουρκικό έδαφος

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δεν περιορίστηκε μόνο στις κατηγορίες περί στήριξης, αλλά προχώρησε και σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Χαμάς. Ο κ. Κατς υποστήριξε ότι η Άγκυρα «στηρίζει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες που φέρεται να οργανώνει η παλαιστινιακή οργάνωση από το τουρκικό έδαφος», προσδίδοντας έτσι μια νέα διάσταση στις κατηγορίες.

Οι δραστηριότητες αυτές, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός, στρέφονται «εναντίον του Ισραήλ και σημαντικών μουσουλμανικών χωρών της περιοχής». Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον Κατς, καθιστά την υποστήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς ένα ζήτημα που επηρεάζει την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Απειλές για εξόντωση στελεχών της Χαμάς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ίσραελ Κατς απηύθυνε και σαφείς απειλές προς τα στελέχη της Χαμάς, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε ότι θα εξοντώσει και τον Αλ Χάγια, το πρόσωπο με το οποίο συναντήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα προηγούμενες ενέργειες του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατς δήλωσε ότι η εξόντωση του Αλ Χάγια θα γίνει «όπως κάναμε και με τον Χανίγια». Η αναφορά στον Χανίγια, ο οποίος φέρεται να έχει εξοντωθεί, υπογραμμίζει την πάγια πολιτική του Ισραήλ να στοχεύει και να εξοντώνει ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, όπου κι αν αυτά βρίσκονται.

Προηγούμενες ενέργειες και μελλοντικές δηλώσεις

Ο Ίσραελ Κατς, στους ισχυρισμούς του, σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει ήδη προχωρήσει στην εξόντωση ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Αυτή η δήλωση ενισχύει την εικόνα μιας συνεχιζόμενης και συντονισμένης πολιτικής από την πλευρά του Ισραήλ, η οποία στοχεύει την ηγεσία της οργάνωσης με σκοπό την αποδυνάμωσή της.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επανέλαβε την απειλή του για τον Αλ Χάγια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα έρθει και η σειρά του αλ Χάγια και θα σταλεί να συναντήσει τον Χανίγια και τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης». Αυτή η φράση, φορτισμένη με συμβολισμό και έντονη ρητορική, αναδεικνύει την αδιάλλακτη στάση του Ισραήλ απέναντι σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τρομοκρατικές δραστηριότητες και την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τις ενέργειές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki