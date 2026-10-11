Τραγωδία στο Τζιμπουτί: Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά, σε ναυάγιο με μετανάστες

Τουλάχιστον 109 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στα ανοιχτά των ακτών του Τζιμπουτί, βόρεια της πόλης Ομπόκ, τη νύχτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, καθώς 116 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ περισσότεροι από 80 άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν από το δυστύχημα.

Ο τραγικός απολογισμός και οι προσπάθειες διάσωσης

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το σκάφος μετέφερε περίπου 350 μετανάστες όταν ανατράπηκε στα ανοιχτά των ακτών του Τζιμπουτί. Ο αριθμός των νεκρών που έχουν ανασυρθεί ανέρχεται σε 109 και περιλαμβάνει 52 άνδρες, 42 γυναίκες και 15 παιδιά, εκ των οποίων εννέα κορίτσια και έξι αγόρια. Όλοι οι επιζώντες που έχουν εντοπιστεί είναι υπήκοοι Αιθιοπίας. Οι αρχές του Τζιμπουτί, σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για την τύχη των 116 αγνοουμένων.

Ο Αλεξάντρ Κοισάκ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στο Τζιμπουτί, δήλωσε ότι πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών. Επεσήμανε ότι οι σκέψεις του Οργανισμού βρίσκονται με τους επιζώντες και τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ή εξακολουθούν να μην έχουν νέα για την τύχη των συγγενών τους. Οι ομάδες του ΔΟΜ βρίσκονται στο πεδίο, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας, παρέχοντας επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΔΟΜ συνδράμει 64 επιζώντες σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Ομπόκ.

Η επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή

Το ναυάγιο αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι επιχειρούν να διασχίσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Η διαδρομή αυτή έχει ως προορισμό την Υεμένη και, στη συνέχεια, τις χώρες του Κόλπου, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν καλύτερες οικονομικές προοπτικές και ασφάλεια. Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά μήκος αυτής της μεταναστευτικής διαδρομής.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής ταξιδεύουν μέσω του Τζιμπουτί και διασχίζουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Αυτή η μετακίνηση συνεχίζεται παρά τις συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων στην Υεμένη για τον έλεγχο του περάσματος, γεγονός που καθιστά το ταξίδι ακόμα πιο επισφαλές.

Οι παράγοντες που ωθούν στη μετανάστευση

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η φτώχεια, η ανασφάλεια και οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ωθούν πολλούς ανθρώπους να επιχειρούν το επικίνδυνο αυτό ταξίδι. Οι μετανάστες αναζητούν οικονομικές ευκαιρίες, παρά την κλιμακούμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και την ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση στην Υεμένη. Η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς η χώρα εξακολουθεί να πλήττεται από τη σύγκρουση.

Η σύγκρουση στην Υεμένη διεξάγεται μεταξύ της κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Παράλληλα, η ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εναντίον του Ιράν, επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη ασταθές περιβάλλον. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν την αναζήτηση ασφάλειας και οικονομικών ευκαιριών μια απεγνωσμένη προσπάθεια για πολλούς.

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή

Η νέα αυτή τραγωδία σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων μεταναστευτικών μετακινήσεων στην περιοχή. Ο ΔΟΜ έχει καταγράψει περισσότερες από 20.000 διελεύσεις από τις 10 Σεπτεμβρίου, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των προσπαθειών των ανθρώπων να βρουν μια καλύτερη ζωή, παρά τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Οι μαρτυρίες επιζώντων επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ανατράπηκε στα ανοιχτά των ακτών του Τζιμπουτί, βόρεια της πόλης Ομπόκ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, με τις αρχές του Τζιμπουτί και τις ομάδες του ΔΟΜ να εργάζονται αδιάκοπα στο πεδίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader