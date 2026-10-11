Τραγωδία στην Τουρκία: 11 νεκροί και 27 τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός τουριστικού λεωφορείου και ενός φορτηγού στην περιοχή Ακχισάρ της Τουρκίας οδήγησε σε τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 27 να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Προύσα με την παραθαλάσσια πόλη της Σμύρνης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για να προσφέρουν βοήθεια στους επιβάτες και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι συνθήκες της σφοδρής σύγκρουσης

Το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην επαρχία της Μανίσας, στη δυτική Τουρκία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Ακχισάρ. Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ ενός τουριστικού λεωφορείου και ενός φορτηγού, το οποίο περιγράφεται και ως αυτοκίνητο οδικής βοήθειας ή νταλίκα. Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα με προορισμό τη Σμύρνη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η σύγκρουση σημειώθηκε στις 11:11 τοπική ώρα, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου στο Ακχισάρ. Μετά την πρόσκρουση, το λεωφορείο ανετράπη πάνω στα κιγκλιδώματα ασφαλείας, ενώ το παρμπρίζ του έσπασε, όπως φάνηκε και σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά το δυστύχημα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ της Τουρκίας έσπευσαν στο σημείο. Ξεκίνησαν άμεσα επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των επιβατών και παροχής πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Οι τραυματισμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Μανίσα ανακοίνωσε ότι η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν συντονισμένα για τη διαχείριση της κατάστασης και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο X ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Τόνισε τον συντονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση της τραγωδίας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο κυβερνήτης της Μανίσας, Βαχεντίν Οζκάν, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών. Με αφορμή το τραγικό συμβάν, ο κυβερνήτης υπογράμμισε τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση με αυτούς είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Συλλυπητήρια για τα θύματα εξέφρασε και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος παράλληλα ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δικαστική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και συντονίζεται από την εισαγγελία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ανέφερε ότι η εισαγγελία του Ακχισάρ έχει κινήσει δικαστική έρευνα. Τρεις εισαγγελείς διεξάγουν την έρευνα με ιδιαίτερη επιμέλεια, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos