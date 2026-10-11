Ντόναλντ Τραμπ: Ο Πούτιν «θέλει λύση για την Ουκρανία, ο Ζελένσκι δεν θέλει» – Στα άκρα οι σχέσεις με το Κίεβο

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων που σηματοδοτούν σημαντική μετατόπιση στις ισορροπίες του πολέμου στην Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση προς το Κίεβο. Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές και προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων για τα ρωσικά καύσιμα. Παράλληλα, ζήτησε δημόσια την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ και χαλάρωση κυρώσεων

Η συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος είναι αυξημένο και υπάρχει αναζήτηση για πρόσθετες προμήθειες στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το Reuters, η αρχική ποσότητα που συμφωνήθηκε ξεπερνά τους 300.000 μετρικούς τόνους, ενώ προβλέπονται και νέες προμήθειες τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα με αυτή τη συμφωνία, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσφοράς καυσίμων και στη συγκράτηση των τιμών στην παγκόσμια αγορά.

Επικρίσεις κατά του Ζελένσκι και ζήτημα εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει την πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά η ουκρανική πλευρά δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού. Ο Τραμπ δήλωσε: «Η Ρωσία θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ζελένσκι δεν θέλει», επικαλούμενος όσα συζήτησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Επιπλέον, ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι για τη μη διεξαγωγή εκλογών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Ωστόσο, η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών υπό τις ισχύουσες συνθήκες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια στο επίκεντρο

Η σύνδεση των ενεργειακών εξελίξεων με τη στρατιωτική κατάσταση γίνεται σαφής μέσα από την κριτική που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αυτά επιβαρύνουν την παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. «Του είπα να μην χτυπά τα διυλιστήρια. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι», ανέφερε, συνδέοντας ουσιαστικά τη στρατιωτική στρατηγική του Κιέβου με τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου.

Νέα ερωτήματα για την πορεία του πολέμου

Η προσέγγιση αυτή, όπου η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά καυσίμων μέσω της συνεργασίας με τη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα ζητά από την Ουκρανία να περιορίσει επιθέσεις που πλήττουν τη ρωσική ενεργειακή υποδομή, δημιουργεί νέα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας και το κατά πόσο η αμερικανική πίεση θα στραφεί κυρίως προς το Κίεβο.

Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η ενεργειακή συνεννόηση με τη Ρωσία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου ή αν η ανάγκη συγκράτησης των τιμών των καυσίμων είναι ο πρωταρχικός στόχος.

Με πληροφορίες από: Topontiki