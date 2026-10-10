Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά. Η κίνηση αυτή, η οποία δείχνει μια ουσιαστική αναθεώρηση της αμερικανικής στάσης, προβλέπει την άμεση διάθεση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου. Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αναστέλλει προσωρινά τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ενώ η εξέλιξη έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι όροι της συμφωνίας για το ντίζελ

Η συμφωνία, όπως την γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προβλέπει την άμεση παράδοση 300.000 τόνων ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο αναμένεται να διατεθούν επιπλέον 500.000 τόνοι, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει αποστολή ενός εκατομμυρίου τόνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι επιπλέον τρία εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα παραδοθούν «σε σύντομο χρονικό διάστημα». Η παράδοση αυτή εξαρτάται από την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την Ουκρανία. Αν πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις, οι συνολικές προμήθειες θα υπερβούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους.

Αναστολή κυρώσεων και ο λόγος της επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αναστέλλει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ έως τις 7 Απριλίου. Ωστόσο, άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως εκείνα που βρίσκονται σε αμερικανικές τράπεζες, παραμένουν παγωμένα. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις καθοριστικές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που ασκούν πίεση στην οικονομία.

Η συμφωνία αυτή κατέστη δυνατή έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η επικοινωνία είχε αρχικά προγραμματιστεί με αφορμή την εξέταση ενός ύποπτου περιστατικού πανώλης στη Ρωσία, ωστόσο η συζήτηση στράφηκε τελικά στις ενεργειακές προμήθειες.

Οι αντιδράσεις από Κίεβο και Λονδίνο

Η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο Κίεβο και στο Λονδίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «δώρο προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν». Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συμφωνία ισοδυναμεί με «επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει, όχι να παραταθεί».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει το ντίζελ με «νέα τρομοκρατία». Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία υπολογίζει στη δίκαιη στήριξη της Αμερικής για την άμυνά της, για την υπεράσπιση της ζωής και των ανθρώπων στην Ουκρανία, και στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μια αντίστοιχα ισχυρή συζήτηση με τη Ρωσία, «μια ισχυρή, όχι μια αδύναμη».

Η ρωσική πλευρά και οι δηλώσεις Πούτιν – Νόβακ

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία, η οποία είχε επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ νωρίτερα φέτος, είναι πρόθυμη να προμηθεύσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τις παγκόσμιες αγορές με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης δεν προσδιόρισε συγκεκριμένες ποσότητες.

Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αρχίσει την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μέσα στον Οκτώβριο. Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς τα διυλιστήρια επαναλειτουργούν μετά από εργασίες συντήρησης.

Αμφιβολίες αναλυτών για τις ποσότητες

Παρά τις εξαγγελίες, αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να παρέχει τέτοια ποσότητα ντίζελ. Επίσης, εκφράζονται αμφιβολίες για το βαθμό στον οποίο αυτή η προμήθεια θα συγκρατήσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Τιμ Άρμιτατζ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Quilter Cheviot, δήλωσε ότι τα νούμερα που ανέφερε ο Τραμπ είναι «σχετικά μικρά».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit