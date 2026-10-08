Συγκρούσεις και αναβρασμός στη Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και νέοι βγήκαν εκ νέου στους δρόμους πολλών πόλεων της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και της Ναντ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Οι διαδηλωτές διεκδικούν επιπλέον πόρους, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει εκτεταμένες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι, η ένταση κορυφώθηκε με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με την κυβέρνηση να βρίσκεται υπό πίεση.

Εκτεταμένες κινητοποιήσεις και βίαιες συγκρούσεις

Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται έπειτα από δύο εβδομάδες συνεχών διαδηλώσεων σε όλη τη Γαλλία, με τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής να κρίνονται ανεπαρκή από τους διαδηλωτές.

Σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κοντά στην πλατεία της Βαστίλης, στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν, μέλη των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών διακρίνονται να επιτίθενται με κλομπ σε μια ομάδα διαδηλωτών, καθώς εφορμούν για να απομακρύνουν τον κόσμο από την πλατεία.

Ανάλογες εικόνες έντασης καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, όπως στη Λιλ, στη Ρεν, στη Νάντη, στη Λυών και στη Μασσαλία. Σε αυτές τις περιοχές, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, μέσα διάλυσης πλήθους, αλλά και αύρες για τη διάλυση των συγκεντρώσεων, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο.

Πάνω από 6.600 προσαγωγές και εκατοντάδες τραυματίες

Η μαθητική εξέγερση, η οποία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εξελίσσεται πλέον σε μείζονα πολιτική κρίση. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι προσαγωγές έχουν ξεπεράσει τις 6.600, ενώ έχουν καταγραφεί εκατοντάδες τραυματίες. Αυτός ο αριθμός συλλήψεων επαναφέρει αναπόφευκτα τις συγκρίσεις με τον ιστορικό Μάη του 1968, όταν η γαλλική νεολαία βγήκε στους δρόμους και αμφισβήτησε το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο.

Τη σύγκριση με το 1968 έχει κάνει και ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος επιχειρεί να αναδείξει την ιστορική και πολιτική διάσταση των κινητοποιήσεων. Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση από την κοινωνική οργή, η οποία συναντά τη δημοσιονομική ασφυξία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η πλατεία της Βαστίλης στο επίκεντρο της έντασης

Την Πέμπτη, η ένταση κορυφώθηκε όταν δεκάδες χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν στο Παρίσι, με μια μεγάλη πορεία να καταλήγει στην ιστορική πλατεία της Βαστίλης. Εκεί, ορισμένοι διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στο μνημείο της Ιουλιανής Επανάστασης του 1830, ανεμίζοντας γαλλικές σημαίες και τραγουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα», σε μια συμβολική κίνηση.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και μέσα διάλυσης πλήθους, πραγματοποιώντας επανειλημμένες εφόδους εναντίον των διαδηλωτών. Η αστυνομία επιχειρούσε να ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών.

Σε απάντηση στις ενέργειες των αστυνομικών, ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές βίαιων συγκρούσεων στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αιτήματα για πόρους και επόμενες κινήσεις

Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη βαθιά δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας και διεκδικούν επιτακτικά περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Πίσω από τις εικόνες των οδοφραγμάτων και των συγκρούσεων, βρίσκεται μια βαθύτερη κρίση, αυτή της χρόνιας υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Σαμπρίν Καρμπάς, εκπρόσωπος Τύπου της Μαθητικής Ένωσης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια (ευρώ) στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις». Η ίδια, μαζί με εκπροσώπους των άλλων δύο μεγαλύτερων μαθητικών οργανώσεων, έγινε δεκτή από τους υπουργούς Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης για συζητήσεις.

Η διασυνδικαλιστική ένωση φοιτητών και επαγγελματιών έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα για νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη σκυτάλη να περνά σε Ιταλία και Βέλγιο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis