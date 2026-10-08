Ο Μελανσόν ανακοινώνει την «ανακατάληψη της Βαστίλης» μετά από νέα μεγάλη μαθητική διαδήλωση στο Παρίσι

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», προχώρησε την Πέμπτη σε μια συμβολική δήλωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι «η Βαστίλη έχει ανακαταληφθεί». Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο μεγάλων μαθητικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με αποκορύφωμα μια σημαντική συγκέντρωση στην ιστορική Πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος που ξεκίνησε πριν από εβδομάδες και έχει ως στόχο την ανάδειξη και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.

Η έναρξη και τα αιτήματα των μαθητικών κινητοποιήσεων

Το κύμα των διαμαρτυριών της Πέμπτης αποτελεί συνέχεια ενός μαθητικού κινήματος που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι πρώτες κινητοποιήσεις εκδηλώθηκαν στα προάστια του Παρισιού και σταδιακά εξελίχθηκαν σε μια εκτεταμένη εκστρατεία, με τους μαθητές να προβάλλουν συγκεκριμένα αιτήματα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι βασικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο μεγάλος αριθμός σχολικών ημερών, ο υπερπληθυσμός στις σχολικές αίθουσες και οι σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών προσωπικού. Οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους είναι κάτω των 18 ετών, απαιτούν επιπλέον χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των πόρων στον τομέα αυτό.

Συγκέντρωση στην Πλατεία Βαστίλης και επεισόδια

Η μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία της Βαστίλης, έναν τόπο με βαρύ ιστορικό φορτίο και σύμβολο αντίστασης, ξεκίνησε αρχικά με ειρηνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων της αστυνομίας.

Η αστυνομία επενέβη κάνοντας χρήση δακρυγόνων και κανονιού νερού εναντίον των συγκεντρωμένων, σε μια προσπάθεια να διαλύσει το πλήθος. Η κατάληψη της Βαστίλης το 1789 αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη Γαλλική Επανάσταση, συμβολίζοντας την αντίσταση του λαού στη βασιλική εξουσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο νόημα στην επιλογή της συγκεκριμένης πλατείας για τις τρέχουσες διαμαρτυρίες.

Οι δηλώσεις του Ζαν-Λυκ Μελανσόν και οι αντιδράσεις

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις κινητοποιήσεις, έγραψε στην ανάρτησή του: «Δυναμική διαδήλωση από τους νέους που προβάλλουν τα αιτήματά τους με τον πιο όμορφο δυνατό τρόπο! Απεριόριστη υπερηφάνεια. Τα λέμε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, κατόπιν καλέσματος των συνδικάτων νεολαίας και των εργαζομένων». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» στη νεανική συμμετοχή και διεκδίκηση.

Αντίπαλοι πολιτικοί έχουν κατηγορήσει τον Μελανσόν και τους συμμάχους του ότι υποδαυλίζουν αναταραχές και χειραγωγούν τους νέους για πολιτικό όφελος. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει διαμηνύσει ότι, παρόλο που το κόμμα του παρέχει στήριξη στη διαμαρτυρία, η οργάνωσή της έγινε ανεξάρτητα από τους ίδιους τους μαθητές, τονίζοντας τον αυθόρμητο χαρακτήρα του κινήματος.

Συλλήψεις και επιπτώσεις στην εκπαιδευτική λειτουργία

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες συλλήψεις στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι μαθητικές διαμαρτυρίες, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 6.600 συλλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των συλληφθέντων μαθητών ήταν κάτω των 18 ετών.

Οι επιπτώσεις των διαδηλώσεων στην εκπαιδευτική λειτουργία ήταν επίσης σημαντικές. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, συνολικά 375 σχολεία σε όλη τη χώρα είτε έκλεισαν πλήρως είτε λειτούργησαν εν μέρει, αντανακλώντας την κλίμακα των κινητοποιήσεων και την αναστάτωση που προκάλεσαν στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki