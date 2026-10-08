Ο Κρούγκμαν προειδοποιεί: Η Γαλλία από «πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει» σε «πολύ μεγάλη για να σωθεί»

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την οικονομική πορεία της Γαλλίας, προειδοποιώντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα βαθύτερη κρίση χρέους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία ενδέχεται να μετατραπεί από μια οικονομία «πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει» σε μια που είναι «πολύ μεγάλη για να σωθεί». Αυτή η εξέλιξη θέτει την Ευρώπη μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας, εξαιρετικά επικίνδυνης κρίσης χρέους.

Η Γαλλία αντιμέτωπη με την κρίση χρέους

Οι αγορές ομολόγων αντιμετωπίζουν πλέον τη Γαλλία ως τον νέο «ασθενή» της Ευρωζώνης, γεγονός που αποτυπώνεται στην εκτίναξη του κόστους δανεισμού της. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (CDS), δείκτης που αντικατοπτρίζει την εντεινόμενη ανησυχία των επενδυτών.

Η ανησυχία των επενδυτών εστιάζει στη δημοσιονομική βιωσιμότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η χώρα και την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων.

Η ανάλυση του νομπελίστα οικονομολόγου

Σε ανάλυσή του με τίτλο «What’s the Matter With France?», ο Πολ Κρούγκμαν επισημαίνει ότι η πίεση που δέχεται η γαλλική οικονομία δεν οφείλεται αποκλειστικά στη γενικότερη αναταραχή των διεθνών αγορών ομολόγων. Αντίθετα, συνδέεται με βαθύτερες δημοσιονομικές αδυναμίες, οι οποίες επιδεινώνονται από την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα και τη γήρανση του πληθυσμού.

Ο Κρούγκμαν υποστηρίζει ότι η Γαλλία ακολουθεί μια δημοσιονομικά μη βιώσιμη πορεία. Το δημόσιο χρέος της χώρας αυξάνεται σταθερά λόγω των υψηλών ελλειμμάτων, τα οποία διατηρούνται ακόμη και σε περιόδους χωρίς την ύπαρξη κάποιας έκτακτης κρίσης, όπως ένας πόλεμος, μια βαθιά ύφεση ή μια πανδημία. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχούς οικονομικής αβεβαιότητας.

Το πρόβλημα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η γήρανση του πληθυσμού επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς αυξάνει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες με ταχύτερο ρυθμό από τα δημόσια έσοδα. Αυτό συμβαίνει εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας, καθιστώντας το συνταξιοδοτικό σύστημα ένα κεντρικό ζήτημα.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης του Κρούγκμαν βρίσκεται το γαλλικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο ο οικονομοολόγος θεωρεί ιδιαίτερα γενναιόδωρο και δύσκολα βιώσιμο υπό τις σημερινές δημογραφικές συνθήκες. Η ηλικία συνταξιοδότησης στη Γαλλία παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, γεγονός που προσθέτει στην πίεση.

Η μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν για τη σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν ανακόψει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, αφήνοντας το σύστημα σε μια επισφαλή κατάσταση. Ο Κρούγκμαν επισημαίνει επίσης ότι το προσδόκιμο ζωής των Γάλλων που έχουν ήδη φτάσει τα 65 έτη αντιστοιχεί σε συνολική ηλικία περίπου 87 ετών, δηλαδή δύο χρόνια μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr