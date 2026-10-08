Η μητέρα της 28χρονης ερευνήτριας που πέθανε στη Σιβηρία αμφισβητεί το σενάριο ατυχήματος

Νέα ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος της 28χρονης Ρωσίδας ερευνήτριας Ντάρια Σιπίλοβα στη Σιβηρία, καθώς η μητέρα της, Σβετλάνα Σιπίλοβα, αμφισβητεί κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί μόλυνσης από βακτήριο πανώλης λόγω εργαστηριακού ατυχήματος. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ζητούν εξηγήσεις από τη Μόσχα για τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής επιστήμονα.

Η μητέρα απορρίπτει το σενάριο του ατυχήματος

Η Σβετλάνα Σιπίλοβα, η οποία εργάζεται επίσης στον χώρο της υγείας, υποστηρίζει ότι είναι πρακτικά αδύνατον να έσπασε ο ειδικός δοκιμαστικός σωλήνας που φέρεται να περιείχε το επικίνδυνο παθογόνο. Μιλώντας στο ρωσικό μέσο Glubina, όπως μεταδίδει η Telegraph, δήλωσε πως γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη στην κόρη της και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των σχετικών αναφορών.

«Ξέρω την αλήθεια», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Αναγκάζομαι να αποκρούω όσα λένε ανόητοι γνωστοί μου που πίστεψαν όλα αυτά. Οι έξυπνοι, φυσικά, δεν τα πίστεψαν». Εξήγησε περαιτέρω την άποψή της: «Ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι αδύνατον να σπάσει ένας τέτοιος δοκιμαστικός σωλήνας. Ακόμη κι αν τον πετάξεις με δύναμη στον τοίχο. Μόνο ένας ερασιτέχνης θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο», υποστήριξε, αφήνοντας σοβαρές αιχμές για τις ρωσικές αρχές.

Οι συνθήκες θανάτου της ερευνήτριας

Η Ντάρια Σιπίλοβα εργαζόταν στο Αντιπανωλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αμφισβητεί η μητέρα της, η 28χρονη φέρεται να είχε ρίξει κατά λάθος έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το θανατηφόρο παθογόνο, με αποτέλεσμα να εκτεθεί στο βακτήριο της πανώλης. Ασθένησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε στις 2 Οκτωβρίου.

Διεθνείς εκκλήσεις για διαφάνεια

Εν μέσω των καταγγελιών της μητέρας, οι διεθνείς πιέσεις προς τη Μόσχα εντείνονται. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητούν περισσότερες πληροφορίες και διαφάνεια σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής ερευνήτριας. Η μητέρα της επιστήμονα κατέληξε με μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία: «Απλώς άφησαν την κόρη μου να πεθάνει».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr