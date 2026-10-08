Άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ γυμνό και χρυσό προκαλεί συζητήσεις στο Στρασβούργο

Ένα άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο παρουσιάζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ γυμνό και καλυμμένο με χρυσό, έκανε την εμφάνισή του στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το έργο, που ξεπερνά τα 2,5 μέτρα σε ύψος, έχει προκαλέσει συζητήσεις και φέρει δύο τίτλους: «The Orange Plague» ή «The King of Injustice». Δημιουργός του είναι ο Δανός γλύπτης Jens Galschiøt, ο οποίος τοποθέτησε το γλυπτό στους ώμους ενός άλλου άνδρα.

Η εμφάνιση του έργου στο Στρασβούργο

Το άγαλμα, το οποίο είναι καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, παρουσιάστηκε στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη γαλλική πόλη του Στρασβούργου. Η απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ είναι γυμνή, ενώ ο ίδιος κρατά στο ένα χέρι ένα υπερβολικά μακρύ μπαστούνι του γκολφ. Στο άλλο του χέρι, φέρει μία μικρή ζυγαριά.

Στα πόδια του γυμνού Τραμπ βρίσκεται μία μπάλα, η οποία συμβολίζει τον κόσμο. Το γλυπτό αναπαριστά τον Τραμπ να είναι τοποθετημένος στους ώμους ενός άλλου άνδρα, ο οποίος μοιάζει εμφανώς καταπονημένος από το βάρος που κουβαλά. Η όλη σύνθεση αποσκοπεί να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τίτλοι και το σατιρικό μήνυμα

Το έργο του Δανού γλύπτη φέρει δύο χαρακτηριστικούς τίτλους, «The Orange Plague» που μεταφράζεται ως «Η Πορτοκαλί Πανώλη», καθώς και «The King of Injustice», δηλαδή «Ο Βασιλιάς της Αδικίας». Δίπλα στο γλυπτό υπάρχει μία κάρτα με την υπογραφή «The King of Injustice».

Η κάρτα αυτή περιλαμβάνει ένα σατιρικό μήνυμα, γραμμένο από την οπτική γωνία του ίδιου του Τραμπ. Το μήνυμα αναφέρει: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

Η έμπνευση και ο συμβολισμός του γλύπτη

Ο δημιουργός του έργου, Jens Galschiøt, εξήγησε ότι το δημιούργησε ως ένα σατιρικό σχόλιο απέναντι στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το κλίμα. Η έμπνευσή του προήλθε από το γνωστό παραμύθι του Hans Christian Andersen, «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα».

Ο Galschiøt διευκρίνισε ότι το έργο του αποτελεί κριτική απέναντι στην αμερικανική στάση όσον αφορά την πράσινη μετάβαση. Ταυτόχρονα, θέτει υπό αμφισβήτηση τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Ο καλλιτέχνης υποστήριξε ωστόσο ότι ο στόχος του δεν ήταν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αντίθετα, το έργο του αφορά τις προσπάθειες των μεγάλων δυνάμεων να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Ο γλύπτης επιθυμεί να αναδείξει πώς αυτές οι δυνάμεις επηρεάζουν την παγκόσμια σκηνή.

Ο Τραμπ ως σύμβολο και η δύναμη της σάτιρας

Σύμφωνα με τον Jens Galschiøt, ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ένα ιδιαίτερα εμφανές σύμβολο αυτής της τάσης των μεγάλων δυνάμεων. Η επιλογή να παρουσιαστεί ο Τραμπ γυμνός και καλυμμένος με χρυσό δεν είναι τυχαία, όπως δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Ο Galschiøt εξήγησε ότι αυτός ο τρόπος απεικόνισης επιτρέπει στη σάτιρα να εκφράσει όσα συχνά δεν μπορούν να ειπωθούν μέσω της πολιτικής γλώσσας. Η σκόπιμη σύνδεση με τον «Αυτοκράτορα χωρίς ρούχα» από το παραμύθι του Άντερσεν είναι καθοριστική για το μήνυμα του έργου.

Στο παραμύθι, ένας ματαιόδοξος ηγεμόνας πιστεύει ότι φορά τα πιο εκλεκτά ρούχα, ενώ στην πραγματικότητα είναι γυμνός. Η ψευδαίσθηση διατηρείται όσο οι γύρω του φοβούνται να πουν την αλήθεια, μέχρι τη στιγμή που ένα παιδί φωνάζει ότι ο αυτοκράτορας δεν φορά τίποτα.

Διάθεση μικρότερων εκδοχών και συμμετοχή του κοινού

Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μικρότερες εκδοχές του έργου, οι οποίες ονομάζονται «protest tokens». Αυτά τα «διακριτικά διαμαρτυρίας» διανέμονται δωρεάν κατά τη διάρκεια της τριήμερης παρουσίασης του αγάλματος.

Επιπλέον, όσοι διαθέτουν 3D εκτυπωτή μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή του έργου. Ο καλλιτέχνης διαθέτει δωρεάν τα απαραίτητα αρχεία στην ιστοσελίδα του για αυτόν τον σκοπό. Ο Galschiøt επιθυμεί να ωθήσει και άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτό το κίνημα, ενισχύοντας τη διάδοση του μηνύματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta