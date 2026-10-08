Έρευνα του BBC αποκαλύπτει μισθούς πείνας στην παραγωγή ποδοσφαιρικών εμφανίσεων

Μια έρευνα του BBC αποκαλύπτει τις συνθήκες που επικρατούν στα εργοστάσια που κατασκευάζουν τις εμφανίσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων. Ενώ οι επίσημες φανέλες πωλούνται σε υψηλές τιμές στους φιλάθλους, οι εργαζόμενοι πίσω από την παραγωγή τους αμείβονται με λιγότερο από μία λίρα την ώρα.

Η έρευνα του BBC Sport εστίασε στην τεράστια διαφορά μεταξύ των τιμών πώλησης των προϊόντων και των μισθών των ανθρώπων που τα κατασκευάζουν, εξετάζοντας δύο εργοστάσια στην Καμπότζη.

Οι αποκαλύψεις της έρευνας του BBC

Το βρετανικό μέσο ακολούθησε την πορεία των επίσημων εμφανίσεων, ξεκινώντας από την παραγωγή τους και φτάνοντας μέχρι τα καταστήματα των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από διαμαρτυρίες φιλάθλων σχετικά με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, οι οποίες έχουν οδηγήσει πολλούς στην αγορά φθηνότερων απομιμήσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν τα εργοστάσια Bowker Garment Factory και Trax Apparel. Εκεί κατασκευάζονται αυθεντικές φανέλες για ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Σέλτικ, η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Δύσκολες συνθήκες εργασίας και χαμηλοί μισθοί

Εργαζόμενοι που μίλησαν ανώνυμα στο BBC περιέγραψαν ένα περιβάλλον εργασίας με δύσκολες συνθήκες. Ανέφεραν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, έντονη πίεση για την επίτευξη των στόχων παραγωγής, λεκτική κακομεταχείριση και προβλήματα ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος της βιομηχανίας ένδυσης, Έμα Φογκτ, δήλωσε ότι «αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι στη βιομηχανία ένδυσης σε ολόκληρο τον κόσμο».

Τα εργοστάσια και οι αμοιβές

Το Bowker Garment Factory, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της Πνομ Πενχ, πρωτεύουσας της Καμπότζης, απασχολεί περίπου 3.400 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από αυτό, λειτουργεί το Trax Apparel, όπου εργάζονται επιπλέον 3.200 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με πέντε εκκαθαριστικά μισθοδοσίας που εξέτασε το BBC, ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων κυμαίνεται από 210 έως 220 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 158 έως 166 λίρες. Παρόλο που οι συγκεκριμένες αμοιβές είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της Καμπότζης για τον κατώτατο μισθό, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr