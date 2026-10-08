Κρίστα Πάικ: Επέζησε από τη θανατηφόρα ένεση και η θεία της μιλά για θεϊκή παρέμβαση

Μια πρωτοφανής υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη βίαιη δολοφονία μιας 19χρονης συμφοιτήτριάς της, επέζησε από την εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση. Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της έπειτα από ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που η θεία της αποδίδει σε θεϊκή παρέμβαση.

Η θεία της, Κάρι Ρος, η οποία συνέβαλε στην ανατροφή της και δηλώνει ότι την αγαπά σαν κόρη της, ζητά να μην επιχειρηθεί ξανά η θανάτωσή της. Πιστεύει πως η επιβίωσή της δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα θεϊκής παρέμβασης, όπως σημειώνει η New York Post.

Η εκτέλεση που απέτυχε

Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας Ρίβερμπεντ, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως προβλεπόταν. Παρότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θανατηφόρα ένεση, η 50χρονη δεν πέθανε.

Αντίθετα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου παρέμεινε σε κώμα προτού ανακτήσει τις αισθήσεις της την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Η Κρίστα Πάικ θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση κρατουμένης στις ΗΠΑ που επιβίωσε από εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, αφού της είχαν ήδη χορηγηθεί τα προβλεπόμενα φάρμακα.

Η κατάσταση της υγείας της και η αντίδραση της οικογένειας

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να είναι σοβαρή. Η 50χρονη πάσχει από πνευμονία, αντιμετωπίζει θρόμβωση και σοβαρά προβλήματα στα χέρια της, ενώ αδυνατεί να τραφεί κανονικά.

Μιλώντας στην Daily Mail, στην πρώτη συνέντευξη της οικογένειας μετά την αφύπνιση της 50χρονης, η Κάρι Ρος υποστήριξε ότι η ανιψιά της πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Κατά την άποψή της, ο Θεός έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί τον θάνατό της. «Όταν ο Θεός απλώνει το χέρι του πάνω σε κάποιον, εκείνος έχει τον έλεγχο. Όχι το Σωφρονιστικό Τμήμα, όχι εμείς, αλλά ο Θεός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η θεία της αποκάλυψε ότι ούτε η ίδια ούτε άλλα μέλη της οικογένειας έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της μετά την αφύπνισή της. «Ήταν μια συνεχής εναλλαγή συναισθημάτων. Έχω κλάψει περισσότερα δάκρυα την τελευταία εβδομάδα απ’ όσα έχω κλάψει σε ολόκληρη τη ζωή μου», ανέφερε η Κάρι Ρος, προσθέτοντας πως όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες μοιάζουν με θολή ανάμνηση.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη βάναυση δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της, τον Ιανουάριο του 1995. Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βασάνισε και σκότωσε τη νεαρή κοπέλα, με κίνητρο τη ζήλια. Το έγκλημα είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr