Ο Ντόναλντ Τραμπ υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ποιοι άλλοι διεκδικούν το βραβείο

Το Νόμπελ Ειρήνης του 2026 ανακοινώνεται την Παρασκευή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο ως ένας από τους υποψηφίους. Συνολικά, έχουν κατατεθεί 287 έγκυρες υποψηφιότητες για το φετινό βραβείο. Παρά την παρουσία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη λίστα, ειδικός εκτιμά ότι οι πιθανότητές του να κερδίσει είναι «αρκετά χαμηλές», ενώ άλλοι αξιόλογοι διεκδικητές περιλαμβάνουν τον Πάπα Λέοντα και μία ακτιβίστρια από την Ουγκάντα.

Η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026, με την ανακοίνωση του νικητή να αναμένεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η υποψηφιότητά του είναι μία από τις 287 έγκυρες που έχουν κατατεθεί για το φετινό βραβείο.

Σύμφωνα με το κείμενο της πηγής, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προτάθηκε από τους ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν. Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2026 ότι θεωρούσε πως άξιζε το Νόμπελ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζω, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ».

Η κίνηση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία είχε βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης έναν χρόνο πριν, αποφάσισε να παραδώσει το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή έγινε ως αναγνώριση, όπως ανέφερε η ίδια, της «μοναδικής δέσμευσής του στην ελευθερία».

Η ενέργεια της Ματσάδο έλαβε χώρα μετά την αιχμαλωσία του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει πλέον ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ναρκoτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Η εκτίμηση του ειδικού για τις πιθανότητες

Το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης έχει σχολιαστεί από τον Haakon Gjerloew, εκτελούντα χρέη διευθυντή του Peace Research Institute Oslo. Ο Gjerloew εκτίμησε ότι οι εξελίξεις γύρω από το περσινό Νόμπελ Ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Ματσάδο να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ, ενδέχεται να επηρεάσουν τις σκέψεις της επιτροπής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ένας από τους προβληματισμούς της επιτροπής μπορεί να είναι αν η βράβευση ενός προσώπου θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πίεση από τον Τραμπ. Παράλληλα, σημείωσε πως θα μπορούσε να εξεταστεί κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε περισσότερο καλό ή κακό. Τελικά, ο Gjerloew εκτίμησε ότι οι πιθανότητες του Τραμπ να κερδίσει το βραβείο είναι «αρκετά χαμηλές», με τις πιθανότητες να είναι 12/1.

Ο Πάπας Λέων στους διεκδικητές

Στη διεκδίκηση του φετινού βραβείου βρίσκεται και ο Πάπας Λέων. Ο Πάπας εξελέγη επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο του 2025 και έκτοτε έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις για ειρήνη σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Κατά την επίσκεψή του στη γαλλική πόλη Μετς τον περασμένο μήνα, ο Πάπας Λέων μίλησε για την επιστροφή του πολέμου ακόμα και στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για μια «νέα παράλογη σφαγή» που κοστίζει καθημερινά τη ζωή σε αμέτρητους αμάχους. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για «θάρρος στις διαπραγματεύσεις» και για διάθεση υποχώρησης από ορισμένες θέσεις με στόχο το ευρύτερο καλό της ειρήνης.

Άλλες υποψηφιότητες και το κλίμα

Μεταξύ των 287 έγκυρων υποψηφιοτήτων για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026, συγκαταλέγεται και η 29χρονη Vanessa Nakate. Η Nakate είναι ακτιβίστρια από την Ουγκάντα, γνωστή για τη δράση της στον τομέα του κλίματος.

Επιπλέον, η Vanessa Nakate είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF και ιδρύτρια, αν και η πηγή δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδρυτικές της δραστηριότητες. Η παρουσία της αναδεικνύει την ποικιλομορφία των υποψηφιοτήτων που αφορούν την ειρήνη και την παγκόσμια ευημερία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta