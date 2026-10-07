Φοιτητικές διαδηλώσεις στη Λιέγη: Εκατοντάδες στους δρόμους με επεισόδια και προσαγωγές

Εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο, πραγματοποιώντας διαδηλώσεις που εμπνεύστηκαν από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα της χώρας, με τις κινητοποιήσεις να περιλαμβάνουν και επεισόδια. Τα αιτήματα των διαδηλωτών εστιάζουν σε ζητήματα όπως η αύξηση των διδάκτρων και οι συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι λόγοι πίσω από τις κινητοποιήσεις

Οι φοιτητές της Λιέγης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Μεταξύ των βασικών αιτιών της διαμαρτυρίας τους είναι η αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές κάνουν λόγο για ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα της μάθησης.

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που αναφέρουν είναι οι δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, κάτι που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα που αντικατόπτριζαν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών ήταν τα «Είναι χάλι, παλεύουμε για δικαίωμα! Όχι για προνόμια!» και «Επέλεξα την εκπαίδευση, όχι τους αγώνες πείνας!», υπογραμμίζοντας την αγωνία τους για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Ένταση και επεισόδια στους δρόμους

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις στη Λιέγη δεν κύλησαν χωρίς εντάσεις και επεισόδια. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν εικόνες με σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, γεγονός που μαρτυρά την κλιμάκωση της κατάστασης. Παράλληλα, στους δρόμους της πόλης παρατηρήθηκαν φωτιές, δημιουργώντας ένα σκηνικό αναταραχής και σύγκρουσης.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη, με τους αστυνομικούς να διενεργούν σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές. Στόχος των ελέγχων ήταν να διαπιστωθεί εάν έφεραν μαζί τους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως όπλα, μολότοφ ή λοστούς, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν περαιτέρω έκτροπα. Βελγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, γεγονός που δείχνει την έκταση των επεισοδίων και την αντίδραση των αρχών.

Η αύξηση των διδάκτρων και προηγούμενες συγκρούσεις

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που πυροδότησαν τις διαμαρτυρίες είναι η αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου. Συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή οδήγησε τα δίδακτρα από τα 835 ευρώ στα 1.194 ευρώ για την πλειονότητα των φοιτητών, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των οικογενειών και των ίδιων των σπουδαστών. Αυτή η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται εντάσεις με αφορμή τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Τον περασμένο Ιούνιο, είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων να βρίσκεται και τότε στο επίκεντρο. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια και έναν κύκλο διαμαρτυριών γύρω από τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αλληλεγγύη με τους Γάλλους φοιτητές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Λιέγη έχουν σαφείς επιρροές από τις αντίστοιχες διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Ορισμένοι φοιτητές εξέφρασαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές που διαδηλώνουν στη γειτονική χώρα, τονίζοντας πως βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους. Ο 19χρονος Αλφρέντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε οι μεν τους δε επειδή αντιμετωπίζουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα», υπογραμμίζοντας την κοινή φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και στις δύο χώρες.

Η Αμέλια Ντι Σάλβε, επίσης 19 ετών και φοιτήτρια που σπουδάζει για να γίνει δασκάλα, επιβεβαίωσε την επιρροή των γαλλικών κινητοποιήσεων. Ανέφερε πως οι διαμαρτυρίες των φοιτητών στο Βέλγιο αναζωπυρώθηκαν μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις μαθητών στη Γαλλία. Η ίδια παραδέχθηκε: «Όταν είδαμε πως τίποτα δεν άλλαζε χωρίς διαμαρτυρία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε… Επηρεαστήκαμε ως έναν βαθμό από τη Γαλλία», δείχνοντας πως οι γαλλικές κινητοποιήσεις λειτούργησαν ως καταλύτης για τους Βέλγους φοιτητές.

Με πληροφορίες από: Reader