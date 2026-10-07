Έκκληση Μερτς σε SPD και Πράσινους να μην συνεργαστούν με την Αριστερά στο Βερολίνο λόγω αντισημιτισμού

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «σοκαρισμένος» από την προοπτική σχηματισμού συνασπισμού μεταξύ της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στον Δήμο Βερολίνου. Ο κ. Μερτς κάλεσε τα δύο κόμματα να μην συνεργαστούν με την Ελίφ Εράλπ, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια των εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου με την Αριστερά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιθανή αυτή συμμαχία θέτει υπό αμφισβήτηση τις αδιαπραγμάτευτες αρχές της γερμανικής κοινωνίας, επικαλούμενος τις αντισημιτικές θέσεις του πρώτου κόμματος. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η πολιτική σκηνή της Γερμανίας αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως φάνηκε και από την εκλογή του ακροδεξιού Τομπίας Ράους του AfD ως προέδρου του κοινοβουλίου της Σαξονίας Ανχαλτ, με ψήφους και βουλευτών του CDU.

Οι αντιδράσεις του Φρίντριχ Μερτς

Ο κ. Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά «μένω άναυδος», αναφερόμενος στις διερευνητικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται ήδη μεταξύ των τριών κομμάτων. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σήμερα τιμάται η επέτειος από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο καγκελάριος τόνισε επίσης ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να αντιτίθεται «στον αυξανόμενο αντισημιτισμό στη Γερμανία». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την ανησυχία του για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας συνεργασίας στο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας.

Έκκληση για πολιτική ευθύνη και οικονομική σταθερότητα

Μιλώντας σε εκδήλωση των Handelsblatt και WirtschaftsWoche, ο κ. Μερτς απηύθυνε δραματική έκκληση προς τους Πράσινους και το SPD. Τους κάλεσε «να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα πλειοψηφία ώστε να εμποδίσουν μια πολιτικό της Αριστεράς να γίνει δήμαρχος της πρωτεύουσάς μας».

Ο καγκελάριος χρησιμοποίησε και οικονομικά επιχειρήματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται σύντομα να υποδεχθεί διεθνείς επενδυτές. Προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε, αν αισθάνονται ότι σε αυτή τη χώρα επικρατεί πολιτικό χάος». Ο κ. Μερτς τόνισε ότι θέλει να κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια αποσταθεροποίηση της Γερμανίας, η οποία θα τροφοδοτείται από τα πολιτικά άκρα.

Η «Έκκληση του Βερολίνου» από στελέχη και πολίτες

Κατά της πιθανότητας συνεργασίας των Πρασίνων και του SPD με την Αριστερά στο Βερολίνο τάχθηκαν και δεκάδες στελέχη των δύο κομμάτων, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, με ανοιχτή επιστολή τους. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο πρώην αρχηγός των Πρασίνων και πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιόσκα Φίσερ, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Bundestag Βόλφγκανγκ Τίρζε.

Στο κείμενο, με τίτλο «Έκκληση του Βερολίνου για υπευθυνότητα», οι υπογράφοντες καλούν τους Πράσινους, το SPD και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) «να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανάληψης κοινής ευθύνης» για το Βερολίνο.

Οι προβληματισμοί για το κράτος δικαίου

Η επιστολή αναφέρει ότι «το Βερολίνο ψήφισε. Αυτό το αποτέλεσμα αξίζει σεβασμό». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί άνευ όρων συνασπισμοί με τον νικητή των εκλογών —το Κόμμα της Αριστεράς».

Στο κείμενο τονίζεται ότι πρέπει να αναζητηθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία, μεταξύ άλλων, θα συμμερίζεται θεμελιώδεις πεποιθήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Το «ανησυχητικό συμπέρασμα» της επιστολής είναι ότι δεν διαπιστώνεται πως αυτό ισχύει στην περίπτωση μιας κυβέρνησης Αριστεράς – Πρασίνων – SPD. Στο ίδιο πνεύμα έχουν τοποθετηθεί και άλλες φωνές.

Με πληροφορίες από: Topontiki