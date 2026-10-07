Ο Μίλος Κέρκεζ στη λίστα με τους «εχθρούς της Ουκρανίας»

Ο Μίλος Κέρκεζ, αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ουγγαρίας, βρέθηκε πρόσφατα στη «μαύρη λίστα» ή αλλιώς στη λίστα με τους «εχθρούς της Ουκρανίας». Η συμπερίληψή του, μαζί με τον πατέρα του, στη συγκεκριμένη λίστα προέκυψε μετά από ένα περιστατικό έντασης που έλαβε χώρα σε έναν αγώνα του Nations League τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και πολιτική διάσταση, προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Η ένταξη στη λίστα «Myrotvorets»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η «Daily Mail», ο 22χρονος Μίλος Κέρκεζ και ο πατέρας του συμπεριλήφθηκαν στη «Myrotvorets», μια λίστα που περιγράφεται ως κατάλογος των «εχθρών της Ουκρανίας». Η εν λόγω λίστα έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα που θεωρούνται ότι έχουν δράσει ενάντια στα συμφέροντα της Ουκρανίας.

Η παρουσία του Ούγγρου αμυντικού και του πατέρα του σε αυτή τη λίστα υποδηλώνει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τους αποδίδονται. Η «Myrotvorets» είναι γνωστή για την καταγραφή ατόμων που, κατά την άποψη των δημιουργών της, απειλούν την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το περιστατικό στο Nations League

Η αιτία για την ένταξη του Μίλος Κέρκεζ στη λίστα των «εχθρών της Ουκρανίας» ήταν ένα περιστατικό έντασης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Nations League. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο που πέρασε, ο Ούγγρος αμυντικός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν παίκτη των Ουκρανών.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, όπως αναφέρεται, πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτή η στιγμή έντασης στο γήπεδο αποτέλεσε το έναυσμα για τις εξελίξεις που οδήγησαν στη συμπερίληψη του Κέρκεζ και του πατέρα του στην επίμαχη λίστα.

Κατηγορίες για στήριξη της ρωσικής επιθετικότητας

Το δημοσίευμα των Άγγλων υπογραμμίζει πως ο Μίλος Κέρκεζ και ο πατέρας του κατηγορούνται ότι «στηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα». Αυτή η κατηγορία, η οποία συνδέεται με την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση, προσέδωσε νέα βαρύτητα στην υπόθεση.

Η κατηγορία αυτή, σε συνδυασμό με το περιστατικό στον αγώνα, οδήγησε στην κλιμάκωση της κατάστασης. Η υπόθεση πήρε γρήγορα πολιτική διάσταση, αναγκάζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας να παρέμβει, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις.

Ο Μίλος Κέρκεζ: Η πορεία του ποδοσφαιριστή

Ο Μίλος Κέρκεζ είναι ένας 22χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται για την αγγλική ομάδα Λίβερπουλ. Παράλληλα, είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Nations League.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα έχει χαρακτηριστεί από την παρουσία του σε υψηλό επίπεδο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η τρέχουσα εμπλοκή του σε αυτή την πολιτική διαμάχη προσθέτει μια απρόσμενη πτυχή στην πορεία του ως αθλητή.

Η λίστα «Myrotvorets»: Ένα εργαλείο καταγραφής

Η «Myrotvorets» είναι μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία και λειτουργεί ως βάση δεδομένων για άτομα που θεωρούνται «εχθροί της Ουκρανίας». Η λίστα αυτή περιλαμβάνει πρόσωπα που κατηγορούνται για πράξεις που θεωρούνται απειλητικές για την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Η συμπερίληψη σε αυτή τη λίστα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα, καθώς τους καθιστά στόχους δημόσιας κατακραυγής και πιθανών περαιτέρω ενεργειών. Η περίπτωση του Μίλος Κέρκεζ και του πατέρα του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η ένταξη σε αυτή τη βάση δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta