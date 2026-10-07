Ο εκπρόσωπος της Χαμάς χαρακτηρίζει την 7η Οκτωβρίου «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα»

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ, χαρακτήρισε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, την οποία η Χαμάς αποκαλεί «Κατακλυσμό του Αλ-Άκσα», ως ένα εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα. Σε μήνυμά του, με αφορμή την επέτειο της επίθεσης, τόνισε ότι αυτή η ενέργεια αποτέλεσε σημείο καμπής στη σύγκρουση με το Ισραήλ. Ο Ομπέιντα υποστήριξε ότι η 7η Οκτωβρίου «έσπασε το δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ» και άλλαξε την πορεία της ιστορίας.

Η 7η Οκτωβρίου ως σημείο καμπής

Ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ υπογράμμισε ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, γνωστή ως «Κατακλυσμός του Αλ-Άκσα», σηματοδότησε μια νέα εποχή. Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, αυτή η ημέρα «έσπασε το δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ» οριστικά. Με τη χάρη του Θεού, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πλέον αποτροπή, αποφασιστική νίκη ή προειδοποίηση από την πλευρά του Ισραήλ.

Ο Ομπέιντα απέδωσε «έναν ευωδιαστό χαιρετισμό τιμής και υπερηφάνειας στους ήρωες και τους μάρτυρες της μεγάλης διάβασης, διοικητές και στρατιώτες». Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του στον «μεγάλο λαό μας, την αρχή και το τέλος αυτής της ιστορίας», αναφερόμενος στους κατοίκους της Γάζας.

Σχεδιασμός και στρατηγική εξαπάτηση

Στο μήνυμά του, ο εκπρόσωπος της Χαμάς υποστήριξε ότι η επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου βασίστηκε σε μακρόχρονο σχεδιασμό και επιχειρησιακή προετοιμασία. Αυτός ο σχεδιασμός περιλάμβανε μια αξιοσημείωτη στρατηγική εξαπάτηση, η οποία, όπως είπε, «συνελήφθη αριστοτεχνικά από τα μυαλά της αντίστασης».

Η επιχείρηση επέτρεψε στη Χαμάς να αιφνιδιάσει πλήρως το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας. Ο Αμπού Ομπέιντα τόνισε ότι η μεγαλοπρέπεια της επίθεσης, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση, αναγνωρίστηκε από τον εχθρό πριν από τον φίλο.

Κριτική στην ισραηλινή ηγεσία

Ο Αμπού Ομπέιντα απέδωσε την επιτυχία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου σε λανθασμένες εκτιμήσεις της ισραηλινής ηγεσίας. Έκανε ειδική αναφορά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι η αντίσταση «διακρίθηκε στην αξιοποίηση κάθε απειλής και ευκαιρίας, συμπεριλαμβανομένου του ναρκισσισμού, της αλαζονείας και της υποτίμησης των αντιπάλων του Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, η 7η Οκτωβρίου απέδειξε ότι το ισραηλινό δόγμα ασφαλείας έχει καταρρεύσει. Οι δηλώσεις του υποδηλώνουν ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα όχι μόνο της ικανότητας της Χαμάς, αλλά και των αδυναμιών που διέκρινε στην αντίπαλη πλευρά.

Φόρος τιμής και ανθρωπιστική κατάσταση

Ο Αμπού Ομπέιντα αναφέρθηκε στις βαριές απώλειες και την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη Γάζα. Αποτίοντας φόρο τιμής στους κατοίκους της, δήλωσε: «Ω μεγάλε λαέ της Γάζας, το τίμημα ήταν τεράστιο, αλλά η πράξη σας ήταν μνημειώδης».

Υποστήριξε ότι οι γενιές θα θυμούνται τους κατοίκους της Γάζας ως «δημιουργούς δόξας», ως εκείνους που «άλλαξαν την πορεία της ιστορίας και την ισορροπία του κόσμου». Τους χαρακτήρισε επίσης ως «ακλόνητους υπερασπιστές της τιμής και των ιερών του έθνους σε αυτή τη στενή, πολιορκημένη λωρίδα γης που αφύπνισε τις συνειδήσεις των ελεύθερων ανθρώπων και εξέθεσε όλους όσους συνωμότησαν και απέφυγαν τις ευθύνες τους».

Κάλεσμα για υποστήριξη και διεθνείς επιπτώσεις

Ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ απηύθυνε κάλεσμα για υποστήριξη, δηλώνοντας ότι «η Παλαιστίνη δεν θα ξεχάσει όσους την υποστήριξαν, ειδικά όσους έχυσαν αίμα για χάρη της». Επεσήμανε ότι «η βεβήλωση του Αλ-Άκσα και η αιμορραγούσα πληγή της Γάζας καλούν όλους, χωρίς εξαίρεση».

Αναφέρθηκε σε διάφορες χώρες, δηλώνοντας ότι «το Σουδάν και η Λιβύη δεν είναι λιγότερο γενναίες ή αφοσιωμένες από την Υεμένη, τον Λίβανο, το Ιράκ και το Ιράν». Ο Ομπέιντα υποστήριξε ότι «έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για όσους παραμένουν αδρανείς, ενώ όλοι έχουν δει πώς ακόμα και απλά drones που φτάνουν από διαφορετικά μέτωπα έχουν κρατήσει τον εχθρό ξύπνιο τη νύχτα».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, έθεσε το ερώτημα: «Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε ένα δυτικό μέτωπο εναντίον του;»

Με πληροφορίες από: Reader