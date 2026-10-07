Ο δήμαρχος του Σαιν Ντενί που διαδήλωσε με μαθητές και δέχθηκε δακρυγόνα

Ο δήμαρχος του Σαιν Ντενί, Bally Bagayoko, έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες λόγω της ενεργής συμμετοχής του στις μαθητικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Η παρουσία του στους δρόμους, στο πλευρό των διαδηλωτών, έχει προσελκύσει την προσοχή, ειδικά μετά από ένα περιστατικό όπου δέχθηκε δακρυγόνα προστατεύοντας μαθητές. Η στάση του αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μια κίνηση με έντονη συμβολική σημασία.

Η συμμετοχή του δημάρχου στις κινητοποιήσεις

Ο Bally Bagayoko, δήμαρχος της γαλλικής πόλης Σαιν Ντενί, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη δυναμική του παρουσία στις μαθητικές διαδηλώσεις. Από την αρχή των κινητοποιήσεων, ο 53χρονος δήμαρχος στέκεται σταθερά στο πλευρό των μαθητών, συμμετέχοντας ενεργά στις διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Γαλλία.

Η συμμετοχή του δεν περιορίζεται σε απλή παρουσία, καθώς έχει καταγραφεί σε βίντεο να χαιρετά με «high five» και να χορεύει μαζί με τη μαθητική κοινότητα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, δείχνοντας την αλληλεγγύη του στους νέους.

Το περιστατικό με τα δακρυγόνα που τον έκανε viral

Ένα συγκεκριμένο βίντεο συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει ο δήμαρχος viral στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό το βίντεο, ο Bally Bagayoko δέχθηκε επίθεση με δακρυγόνα ενώ προστάτευε διαδηλωτές μαθητές στο Παρίσι από τις δυνάμεις καταστολής.

Ο ίδιος ο δήμαρχος επηρεάστηκε από τα αέρια, και αργότερα εθεάθη να δέχεται περιποίηση με φυσιολογικό ορό για την ανακούφιση του ερεθισμού στα μάτια του. Η κίνησή του να «βάλει πλάτη», τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, για τους μαθητές, αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των διαδηλώσεων.

Ο παλμός των μαθητικών κινητοποιήσεων

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έχουν έναν πολύ δυνατό παλμό, με τους μαθητές να αποτελούν τους «μπροστάρηδες» των διαμαρτυριών. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για πανεθνική διαμαρτυρία, σχεδόν 90.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους την Τρίτη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Πολλοί εκπαιδευτικοί της χώρας ακολουθούν τους μαθητές στις κινητοποιήσεις, ενισχύοντας το μέτωπο των διαμαρτυριών. Οι διαδηλώσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικές, με τη συμμετοχή του δημάρχου του Σαιν Ντενί να προσδίδει ένα επιπλέον συμβολικό βάρος.

Καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών που λαμβάνουν χώρα οι κινητοποιήσεις, έχουν καταγραφεί αμέτρητες καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυτές προέρχονται τόσο από μαθητές όσο και από επίσημους φορείς, όπως σωματεία και συνδικάτα.

Το περιεχόμενο των καταγγελιών αφορά κατάχρηση εξουσίας από την αστυνομία. Αυτό το ζήτημα προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στις διαδηλώσεις, αναδεικνύοντας τις εντάσεις που επικρατούν.

Το προφίλ του δημάρχου του Σαιν Ντενί

Ο Bally Bagayoko είναι ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης Σαιν Ντενί, μιας περιοχής που αριθμεί περίπου 150.000 κατοίκους. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της πόλης, περίπου 90%, αποτελείται από μετανάστες, μετανάστες δεύτερης γενιάς και μετανάστες τρίτης γενιάς.

Ο δήμαρχος έχει χαρακτηριστεί ως εκπρόσωπος της «far-left» πολιτικής πτέρυγας. Η εικόνα του, να προστατεύει τους μαθητές και να συμμετέχει ενεργά στις διαδηλώσεις, έχει αποκτήσει έντονη συμβολική σημασία, καθώς εκλαμβάνεται ως μια αξιοποίηση της θέσης εξουσίας για τους σωστούς λόγους.

Με πληροφορίες από: Reader